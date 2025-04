Nel 2024 "in un contesto di graduale calo della liquidità dovuto alla normalizzazione del bilancio, la Bce ha introdotto modifiche al proprio quadro operativo per l'attuazione della politica monetaria" che viene oggi orientata "aggiustando il tasso sui depositi e riducendo il differenziale tra quest'ultimo e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali. In futuro, la Bce fornirà liquidità al sistema finanziario attraverso un'ampia gamma di strumenti e sulla base dell'esperienza acquisita, il Consiglio direttivo riesaminerà i parametri chiave del quadro operativo nel 2026". Lo comunica la presidente della Bce Christine Lagarde nella prefazione al Rapporto Annuale 2024 che viene presentato al comitato per gli Affari economici del Parlamento Europeo a Bruxelles.