“La manovra è una questione che riguarda il Parlamento e noi seguiamo con grande rispetto il suo lavoro, ma mi pare che siamo ancora agli inizi". Lo ha dichiarato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, a margine del Comitato esecutivo dell’associazione riunitosi oggi a Milano.

La riunione, durata per l’intera mattinata, ha dedicato ampio spazio alla relazione di Bruna Szego, presidente dell’Amla, la nuova autorità europea incaricata della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Patuelli ha ribadito come le banche italiane siano "in prima linea, con un grande sforzo organizzativo ed economico che ricade interamente su di loro", nella prevenzione di un fenomeno che rappresenta "la matrice della connessione di molti reati".

Poco prima, sempre a margine dell’incontro, il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha commentato l’ipotesi di una nuova fase del risiko bancario: "E' possibile. Non per noi. Ma è possibile che avvenga", ha affermato all’ingresso della sede Abi. Sullo sfondo resta quindi il tema delle aggregazioni, mentre l’industria del credito continua a misurarsi con le sfide regolamentari e di mercato. (di Andrea Persili)