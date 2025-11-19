circle x black
Cerca nel sito
 

Manovra, Patuelli (Abi): "Seguiamo attività Parlamento ma siamo agli inizi.."

sponsor

Le parole di Gros-Pietro sul secondo tempo del risiko: "E' possibile, ma non per noi"

Manovra, Patuelli (Abi):
19 novembre 2025 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La manovra è una questione che riguarda il Parlamento e noi seguiamo con grande rispetto il suo lavoro, ma mi pare che siamo ancora agli inizi". Lo ha dichiarato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, a margine del Comitato esecutivo dell’associazione riunitosi oggi a Milano.

La riunione, durata per l’intera mattinata, ha dedicato ampio spazio alla relazione di Bruna Szego, presidente dell’Amla, la nuova autorità europea incaricata della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Patuelli ha ribadito come le banche italiane siano "in prima linea, con un grande sforzo organizzativo ed economico che ricade interamente su di loro", nella prevenzione di un fenomeno che rappresenta "la matrice della connessione di molti reati".

Poco prima, sempre a margine dell’incontro, il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha commentato l’ipotesi di una nuova fase del risiko bancario: "E' possibile. Non per noi. Ma è possibile che avvenga", ha affermato all’ingresso della sede Abi. Sullo sfondo resta quindi il tema delle aggregazioni, mentre l’industria del credito continua a misurarsi con le sfide regolamentari e di mercato. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Manovra Patuelli Abi Parlamento
Vedi anche
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza