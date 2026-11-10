Il raddoppio della Tobin tax, la tassazione sulle transazioni finanziarie attualmente allo 0,2%, previsto dalla manovra potrebbe trasformarsi in un boomerang per il mercato finanziario italiano: meno scambi, minore liquidità, costi più elevati per le imprese e un peso fiscale che potrebbe ricadere anche sui piccoli risparmiatori. A lanciare l'allarme, in un'intervista all'Adnkronos, è Marco Ventoruzzo, presidente di Amf, l’associazione degli intermediari finanziari. Secondo, una ricerca di Amfe, l’ Associazione per i mercati finanziari in Europa e KPMG, basata anche sulle esperienze di Italia, Francia e Spagna, il rischio è di una contrazione dei volumi di negoziazione tra il 20% e oltre il 30%, con un gettito inferiore alle previsioni di almeno il 50%.

Il raddoppio della Tobin tax la tassazione sulle transazioni finanziarie attualmente allo 0,2%, previsto dalla manovra potrebbe trasformarsi in un boomerang per il mercato finanziario italiano: meno scambi, minore liquidità, costi più elevati per le imprese e un peso fiscale che potrebbe ricadere anche sui piccoli risparmiatori. A lanciare l'allarme, in un'intervista all'Adnkronos, è Marco Ventoruzzo, presidente di Amf, l’associazione degli intermediari finanziari. Secondo, una ricerca di Amfe, l’ Associazione per i mercati finanziari in Europa e KPMG, basata anche sulle esperienze di Italia, Francia e Spagna, il rischio è di una contrazione dei volumi di negoziazione tra il 20% e oltre il 30%, con un gettito inferiore alle previsioni di almeno il 50%.

Professor Ventoruzzo, perché è così contrario al raddoppio della Tobin tax?

"Credo che sia un errore. Innanzitutto, va chiarito che già il nome è improprio. La proposta originaria dell'economista James Tobin riguardava i flussi sui mercati valutari, con l'obiettivo di tutelare l'indipendenza delle politiche monetarie delle banche centrali. Ed era subordinata a una condizione fondamentale: un'applicazione a livello globale, attraverso accordi tra Paesi. Questa è un'imposta completamente diversa, che riguarda le transazioni azionarie ed esiste in pochi Paesi europei, sostanzialmente Italia, Francia e Spagna. Altri Paesi prevedono imposte di bollo, ma non direttamente paragonabili. Significa passare dallo 0,2% allo 0,4%.".

Ci fa un esempio pratico?

"Per un piccolo risparmiatore che investe 10.000 euro in azioni italiane soggette alla Tobin tax, il conto potrebbe passare dai 20 euro di oggi ai 40 euro del 2027. Erano appena 10 euro nel 2025. Una tassa quadruplicata in due anni, che si paga sull'acquisto anche se successivamente l'investimento perde valore. Secondo, una ricerca di Amfe, l’ Associazione per i mercati finanziari in Europa e KPMG, basata anche sulle esperienze di Italia, Francia e Spagna, il rischio è di una contrazione dei volumi di negoziazione tra il 20% e oltre il 30%, con un gettito inferiore alle previsioni di almeno il 50%. Nel lungo periodo potrebbero esserci effetti anche sul costo del capitale. Se le azioni di una società fossero meno liquide o più costose da scambiare, gli investitori potrebbero essere disposti a pagarle meno. Questo può rendere più oneroso per le imprese raccogliere capitali sul mercato. E tutto ciò a fronte di vantaggi probabilmente limitati in termini di gettito, che anche secondo le stime ufficiali sarebbe contenuto".

Chi pagherebbe il conto?

"In realtà, tutti. È difficile quantificare con precisione l'impatto sulle diverse categorie, ma l'imposta colpisce chi acquista azioni e determinate operazioni su strumenti derivati, anche fuori dai mercati regolamentati. La pagano quindi i risparmiatori che investono individualmente in Borsa, così come coloro che affidano il proprio patrimonio a investitori istituzionali, attraverso fondi di investimento o gestioni di portafoglio. Non si colpiscono soltanto la finanza o i presunti speculatori: si colpisce così anche il risparmio. E c'è un elemento da sottolineare: l'imposta viene pagata indipendentemente dal fatto che l'investimento produca un guadagno o una perdita. Anche le imprese possono subire conseguenze negative. Una riduzione dei volumi e della liquidità può aumentare il costo del capitale e rendere meno conveniente quotarsi in Borsa. Questa misura appare contraddittoria rispetto ad altre iniziative, a mio giudizio meritevoli, che lo stesso governo ha adottato per rendere più attraenti le quotazioni e gli investimenti azionari. Penso agli interventi nell'ambito del Testo unico della finanza, al fondo dei fondi e ai conti di risparmio e investimento che si vorrebbero introdurre per avvicinare i cittadini alla Borsa. Comprendo naturalmente le esigenze di gettito e le difficoltà di costruire una legge di bilancio, che richiede inevitabilmente compromessi. Ma ritengo che questa imposta sia poco razionale dal punto di vista economico".

E’possibile conciliare la richiesta di Bruxelles di convogliare il risparmio verso l'economia reale attraverso i saving investment account (conti di risparmio e investimento) e la proposta di raddoppio tassazione?

"Certamente sì. Viviamo una fase storica in cui, per ragioni economiche e strutturali, il credito bancario è più difficile da ottenere e anche l'intervento dello Stato nell'economia incontra maggiori vincoli. Di conseguenza, le Borse e i mercati finanziari diventano un motore fondamentale per la crescita. Non si tratta di un amore aprioristico per i mercati finanziari, che, come tutti gli strumenti, hanno aspetti positivi e negativi. È una questione di necessità economica. Basta osservare il confronto tra Europa e Stati Uniti per comprendere perché a livello europeo, ma anche nazionale, si stia cercando di rendere i mercati più efficienti e attrattivi. E anche l'Italia ha fatto molto in questa direzione. I conti di risparmio e investimento rappresentano un esempio chiarissimo. Le associazioni hanno avanzato diverse proposte per realizzarli. L'Associazione per lo sviluppo dei mercati finanziari ha elaborato una proposta in larga parte coincidente con quella di Assonime, ispirata anche al modello svedese: uno strumento semplice, facilmente trasferibile, che attribuisca vantaggi fiscali ai risparmiatori".

Se l'obiettivo è attrarre capitali e rendere Piazza Affari più competitiva, quale sarebbe la soluzione?

"In tutta franchezza, la soluzione migliore sarebbe abbandonare questo progetto. Ripeto, comprendo le esigenze di gettito, ma credo che si tratti di un errore tattico, forse dovuto anche al fatto che la misura non è stata sufficientemente meditata. Per questo ritengo difficile cercare compromessi intervenendo, per esempio, sulle soglie di capitalizzazione. Se queste misure venissero approvate, l'Italia diventerebbe il Paese europeo con la tassazione più pesante su queste operazioni. Le aliquote arriverebbero ai livelli della Francia, che presenta una tassazione elevata, ma con soglie di capitalizzazione inferiori. L'imposta finirebbe quindi per applicarsi anche alle azioni di società che non sono particolarmente grandi".

C'è poi il problema della concorrenza internazionale. Perché Tobin proponeva un'imposta globale? Perché il capitale sui mercati è estremamente mobile.

"Se l'Italia applica questa imposta e Paesi come Germania, Lussemburgo e Olanda non la applicano, a parità di condizioni per un risparmiatore può diventare più conveniente investire in società tedesche o olandesi. Ho la massima comprensione per chi deve costruire una manovra di bilancio in una situazione complessa. Ma questa scelta mi sembra profondamente contraddittoria rispetto alle altre politiche economiche adottate dall'Italia negli ultimi mesi".

La manovra prevede anche un contributo significativo da parte di banche e assicurazioni. In un momento di grande trasformazione e consolidamento del sistema bancario, quanto rischia di pesare questo ulteriore intervento fiscale sul settore finanziario italiano?

"È molto difficile fornire una quantificazione precisa. Dipende da numerosi fattori e anche gli studi disponibili, pur offrendo indicazioni importanti, richiedono cautela. Le analisi empiriche e accademiche segnalano possibili riduzioni delle negoziazioni, un gettito inferiore alle attese, effetti sulla liquidità e sul costo del capitale. Il punto paradossale è che a pagare sarebbero soprattutto i risparmiatori. Si pensa di colpire la finanza, ma si finisce per penalizzare anche chi investe i propri risparmi. Non dobbiamo dimenticare che la finanza svolge una funzione essenziale per l'economia italiana e dà lavoro a centinaia di migliaia di persone e famiglie, direttamente o attraverso l'indotto: intermediari, mercati, società quotate, professionisti e consulenti. È un settore molto importante per il Paese, che non dovrebbe essere penalizzato. Naturalmente dobbiamo anche sviluppare maggiormente altri comparti, penso soprattutto a quello tecnologico, nel quale siamo ancora indietro pur avendo ottime idee e imprese. Ma in questo momento storico andare a colpire i mercati finanziari mi sembra una scelta davvero poco lungimirante".