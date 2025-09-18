circle x black
Mediobanca, Nagel e il Cda (tranne Panizza) rassegnano le dimissioni

Dopo una riunione durata più di 4 ore a Piazzetta Cuccia

Mediobanca, Nagel e il Cda (tranne Panizza) rassegnano le dimissioni
18 settembre 2025 | 15.31
Dimissioni in blocco per l'intero Cda di Mediobanca, compreso Alberto Nagel (con l'unica eccezione Sandro Panizza), dopo una riunione durata più di 4 ore a Piazzetta Cuccia.

"I consiglieri di Amministrazione, preso atto dell'esito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio, promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena, sulla totalità delle azioni di Mediobanca e per favorire un'ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell'organo amministrativo, hanno rassegnato, con l’eccezione del Consigliere Sandro Panizza, le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della prossima assemblea", si legge in una nota.

Il consiglio, si legge ancora, "ha pertanto convocato l'assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 ottobre 2025".

in Evidenza