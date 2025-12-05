circle x black
Mediobanca risolve il rapporto con Nagel e Vinci: 5 milioni a testa ciascuno

Mediobanca risolve il rapporto con Nagel e Vinci: 5 milioni a testa ciascuno
05 dicembre 2025 | 19.55
Redazione Adnkronos
Mediobanca ha sottoscritto due accordi per la risoluzione dei rapporti di lavoro con Alberto Nagel, ex amministratore delegato, e Francesco Saverio Vinci, direttore generale del gruppo. Per Nagel, la cessazione del rapporto prevede un riconoscimento economico lordo di 4,3 milioni di euro, importo che rientra nel limite corrispondente al costo del preavviso e comprende anche il corrispettivo per le rinunce legate al rapporto di lavoro e alle cariche sociali ricoperte.

Per Vinci, il pacchetto di uscita ammonta invece a 4,625 milioni di euro lordi, sempre entro il limite del costo del preavviso e comprensivo delle rinunce collegate al rapporto di lavoro e alle funzioni esercitate. A questi importi si aggiungono le somme legate agli impegni post-uscita. Per Nagel è previsto un compenso lordo di 700.000 euro a fronte di obblighi di non concorrenza, non sollecitazione e non storno, articolati in un periodo compreso tra i sei e i dodici mesi successivi alla cessazione e liquidati al termine del periodo massimo.

Per Vinci, invece, è riconosciuto un importo lordo di 375.000 euro, sempre per impegni di non concorrenza, non sollecitazione e non storno, relativi ai tre mesi successivi alla conclusione del rapporto, anch’essi corrisposti al termine del periodo previsto.

