Mps e Mediobanca volano a Piazza Affari nel giorno dell'Assemblea di Piazza Salimbeni

"Il rialzo di oggi dei titoli a Piazza Affari riflette una combinazione di fattori", ha spiegato l'Executive Partner di Copernico Sim, Pietro Calì, all'AdnKronos. Ecco quali

04 febbraio 2026 | 10.13
Redazione Adnkronos
Giornata di acquisti sui titoli bancari protagonisti del risiko, con Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca in forte rialzo a Piazza Affari nel giorno dell’assemblea straordinaria di Mps. Il titolo della banca senese avanza del 3,27%, mentre Mediobanca mette a segno un progresso di circa +5%.A catalizzare l’attenzione del mercato è soprattutto l’assemblea straordinaria di Monte dei Paschi, che – secondo quanto apprende AdnKronos – dovrebbe iniziare nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, e si svolgerà a porte chiuse.

I soci sono chiamati ad approvare una serie di modifiche statutarie considerate propedeutiche all’attuazione del piano industriale e al rafforzamento della governance, in una fase cruciale per il futuro della banca. Tra i punti più rilevanti all’ordine del giorno - a quanto si apprende - figurano - oltre al via libera alla lista del cda uscente per il rinnovo dell'organo di governo - l’innalzamento del rapporto tra remunerazione variabile e fissa del management, l’eliminazione dei vincoli al payout al 100% degli utili e l’abrogazione del limite dei tre mandati per gli amministratori. Modifiche che, secondo il mercato, rendono la struttura di governo di Mps più flessibile e coerente con possibili operazioni straordinarie.

"Il rialzo di oggi dei titoli a Piazza Affari riflette una combinazione di fattori", ha spiegato l'Executive Partner di Copernico Sim, Pietro Calì, all'AdnKronos. "Da un lato c’è l’attesa per l’assemblea di Mps, che rappresenta un passaggio chiave per allineare la governance alle ambizioni del piano industriale; dall’altro pesano le indiscrezioni su una possibile integrazione con Mediobanca, che il mercato sta prezzando con un approccio molto tattico e speculativo".

Secondo Calì, "non si tratta ancora di notizie concrete, vista anche la resistenza di alcuni soci forti che voglioni mantenere il marchio di Mediobanca separato, ma di aspettative: il mercato è cinico e spesso anticipa scenari futuri, soprattutto quando si parla di aggregazioni bancarie. È questo mix di attesa e rumor a spiegare la forza relativa di Mediobanca e Mps nella seduta odierna" (di Andrea Persili)

