Con l'operazione su Mediobanca "l'obiettivo è creare il terzo polo bancario in Italia per quanto riguarda asset gestiti, depositi e capacità di creare capitale" e la quota di Generali detenuta dall'istituto di piazzetta Cuccia "non è cruciale rispetto a quanto abbiamo valutato" nel presentare l'Ops. Lo ha detto l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, nel corso della European Financials Conference di Morgan Stanley.