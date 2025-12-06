circle x black
Cerca nel sito
 

Mps-Mediobanca: Osnato: "Presunto concerto? Magari scritto ex post da qualcuno a cui non piaceva melodia.."

sponsor

Il presidente della Commissione Finanze all'AdnKronos: "Non sono un esperto né di finanza né di musica, per cui non so se di questo 'concerto' lo spartito è stato scritto prima o ex post"

Mps-Mediobanca: Osnato:
06 dicembre 2025 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ho deciso che non avrei commentato questa vicenda e non lo farò. Non sono un esperto né di finanza né di musica, per cui non so se di questo 'concerto' lo spartito è stato scritto prima o ex post, magari da qualcuno a cui non piaceva quella melodia...". Queste le parole con cui il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, commenta all'AdnKronos il documento della divisione vigilanza emittenti della Consob, datato 15 settembre 2025, che scardina le fondamenta dell'impianto accusatorio sul presunto patto occulto fra Francesco Milleri, presidente di Delfin, Francesco Gaetano Caltagirone, fondatore del gruppo Caltagirone, e il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, per prendere il controllo di Mediobanca e Generali aggirando l'obbligo d'Opa su Piazzetta Cuccia.

Il documento nega l'esistenza di un concerto - e di conseguenza mina il presupposto dell'inchiesta che in questi giorni ha travolto Mps e Mediobanca - rendendo siderali le speculazioni di Borsa su un'Opa obbligatoria a cascata sulle Assicurazioni Generali. Ieri, intanto, si è svolto il primo consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena dopo l’apertura dell’indagine della Procura di Milano.

La riunione del board, a quanto si apprende, si è concentrata a lungo sulle indagini e sugli impatti che potrebbero avere sul percorso industriale della banca senese. Al termine dell’istruttoria interna il Consiglio ha rinnovato all’unanimità la piena fiducia a Lovaglio, confermandone i requisiti di correttezza previsti dal Dm 169/2020 e dagli orientamenti Bce sugli esponenti bancari.

Una presa di posizione considerata cruciale dal mercato: il Cda era infatti atteso come un passaggio determinante per capire la stabilità della governance nell'operazione Mediobanca in un momento delicato per l’istituto.

Sul fronte tecnico, il board ha ribadito che il processo di aggregazione con Mediobanca prosegue senza rallentamenti. I gruppi di lavoro congiunti stanno operando “a pieno regime con l’obiettivo di realizzare in tempi brevi le sinergie industriali, accelerare la crescita e la creazione di valore”. Un percorso che, secondo Michele Calcaterra, professore di Corporate Finance alla Bocconi, “resta incardinato sul sentiero dell’efficienza”, nonostante l’aumento della volatilità dovuta all'inchiesta. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mps Mediobanca concerto Osnato melodia
Vedi anche
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza