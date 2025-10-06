circle x black
Oro ai massimi e Stellantis in ripresa, ma i mercati guardano anche allo shutdown Usa - Il video

06 ottobre 2025 | 14.26
Fabio Caldato, Portfolio Manager di AcomeA Sgr, fa il punto della situazione sulla settimana finanziaria appena cominciata. Particolare attenzione all'oro, che si conferma uno strumento di difesa di portafogli importante, sfiorando i 4000 dollari l'oncia, e confermando un trend parabolico. Sempre all'interno del settore commodities, tra i perdenti il petrolio con un Opec che continua a pompare e ad aumentare l'offerta. Sul mercato azionario attenzione a Stellantis, le cui azioni potrebbero raggiungere la doppia cifra e salire sopra i dieci euro. Negli Stati Uniti prosegue lo shutdown governativo voluto dal presidente Donald Trump. Se in passato la chiusura degli uffici pubblici non ha mai determinato un impatto importante nei prezzi e nelle dinamiche macroeconomiche, se non creando rumore nei mercati finanziari, la crisi politica che attanaglia il Paese - che vede un forte scontro tra Trump e il partito d'opposizione - potrebbe giocare una dinamica diversa. 

