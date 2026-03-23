circle x black
Cerca nel sito
 

Poste-Tim. Calì (Copernico Sim): "700 mln di sinergie vanno dimostrate"

sponsor

Poste Italiane cede terreno in borsa mentre Tim vola (+6,59%) dopo l'annuncio dell'opas. Un'operazione secondo l'analista non priva di rischi, ma il mercato sembra apprezzare il premio del 9,01%

- Marco Bertorello/Afp
- Marco Bertorello/Afp
23 marzo 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Poste Italiane continua ad arrancare a Piazza Affari, mentre Tim resta saldamente in testa al listino (+6,59%). La logica dietro l'opas lanciata da Poste è quella di trasformare Tim in una società capace di implementare la transizione digitale nel Paese, ma integrare una società di telecomunicazioni con un gruppo come Poste "non è semplice e le sinergie da 700 milioni totali dovranno essere dimostrate" dice all'Adnkronos Pietro Calì, Executive Partner di Copernico Sim. "È il classico schema da operazione straordinaria: chi compra viene penalizzato, chi viene acquistato incorpora naturalmente il premio".

CTA

Il premio annunciato è del 9,01% sul prezzo ufficiale di Tim "sembra essere apprezzato dal mercato". Calì non esclude rilanci, anche se al momento non si hanno ulteriori conferme. Il mercato "non sta punendo più di tanto il rischio di esecuzione dell’operazione. Lo schema probabilmente era già nei piani dal momento in cui Poste aveva aumentato quota del capitale, anche se non c’erano conferme". Secondo l'analista, Poste era apprezzata per gli alti dividendi, per flussi prevedibili e per un rischio tendenzialmente basso, ma, avverte, "con Telecom questo potrebbe cambiare". Quello delle telecomunicazioni è un settore più ciclico e competitivo, con alta complessità industriale. "Penso che il vero tema non sia sulle valutazioni, ma sull'interpretazione che il mercato dà sulla futura evoluzione di Poste". Se il gruppo si muove verso una maggioranza pubblica più elevata, "il mercato potrebbe iniziare ad avere paura di una Poste con piu logiche di sistema e magari con minore flessibilità stategica e operativa".

Un altro nodo da sciogliere riguarda l'indebitamento di Tim. L'assorbimento del debito potrebbe impattare la politica dei dividendi di Poste a partire dal 2027, anche se l'operazione è strutturata in modo da non trasferire tutto il debito in modo diretto. "Il mercato probabilmente può aver paura che i flussi di cassa non saranno piu stabili come prima e che il dividendo possa essere meno sostenibile" evidenzia. Variabili temute dal mercato. "La stabilità e prevedibilità di Poste era anche la sua grande forza, ma se si realizza l’opas potrebbero cambiare quelle dinamiche", ma, conclude Calì "è troppo presto per dire che andrà così".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
opas sinergie transizione digitale telecomunicazioni
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza