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Unicredit-Commerz, Rosa (Aibe): "Non sia l'unico esempio, campioni transeuropei sono indispensabili"

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L'intervista all'AdnKronos

Unicredit-Commerz, Rosa (Aibe):
09 luglio 2026 | 17.14
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Quello tra Commerz e Unicredit "sarebbe il primo esempio, il più importante esempio di un'operazione transnazionale europea e mi auguro che non sia il solo". Lo dice all'AdnKronos Guido Rosa, presidente dell'Aibe (Associazione Italiana Banche Estere), sottolineando che "l'Europa ha disperatamente bisogno di qualche campione bancario transeuropeo di dimensioni tali da poter competere sul piano mondiale con i grandi colossi americani".

"Mi auguro - dice ancora - che questa sia la prima di un'altra serie di operazioni e che alla fine in Germania il mercato prevalga sulle resistenze del governo e dei sindacati".

Alla creazione di colossi bancari come Unicredit-Commerz, prosegue ancora Rosa, "di vincoli formali non ce ne sono. C'è probabilmente un problema ancora di appartenenza geografico-nazionalista, per cui, purtroppo, ma questo è vero per le banche ma è vero anche per un sacco di altri esempi, oggi in Europa invece di ragionare in termini europei molto spesso si ragiona ancora in termini nazionali e si pensa di difendere l'interesse nazionale con certi atteggiamenti che sono il contrario di un interesse europeo".

"Avere un mercato unico europeo dei capitali è un fatto indispensabile per l'Europa", precisa Rosa. "Non è un fatto tecnico, è un fatto indispensabile per la sopravvivenza della finanza e quindi anche dell'industria europea". "Mi auguro - conclude - che quella" tra Unicredit e Commerz "sia la prima di un'altra serie di operazioni".

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banche Unicredit Commerzbank Orcel
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