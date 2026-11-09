Unicredit accelera e mette a segno risultati record. Il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di 9,4 miliardi di euro, in crescita del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A trainare la performance sono soprattutto la crescita dei ricavi core, la disciplina sui costi e la solidità del profilo di rischio.

Particolarmente positivo il risultato del terzo trimestre, che registra un utile netto di 3,3 miliardi di euro, in aumento del 24% su base annua. Si tratta, sottolinea la banca, del miglior trimestre di sempre nella storia del gruppo. Gli indicatori di redditività confermano la solidità del percorso di crescita: il RoTE (Return on Tangible Equity) dei primi nove mesi sale al 24,3%, mentre l'utile per azione aumenta del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

"UniCredit ha conseguito il suo miglior trimestre di sempre, e il migliore nel settore, superando le aspettative in tutti i Kpi", afferma l'amministratore delegato Andrea Orcel. Il manager sottolinea i risultati raggiunti sul fronte della crescita dell'utile netto, della redditività, del rapporto costi/ricavi e della generazione organica di capitale. Performance che, aggiunge, hanno consentito di ottenere rendimenti tra i migliori del settore, continuando contemporaneamente a rafforzare la dotazione patrimoniale.

"Abbiamo bilanciato con successo la leva commerciale, industriale e tecnologica, accelerando la nostra crescita, guadagnando quote di mercato in segmenti mirati senza fare compromessi sui margini né sul rischio, continuando a investire con costanza nella nostra trasformazione", evidenzia Orcel. L'amministratore delegato attribuisce i risultati alla solidità del gruppo, al lavoro delle persone e alla continuità nell'esecuzione della strategia Unlimited.

Alla luce dei risultati conseguiti, UniCredit rafforza anche le proprie ambizioni per il futuro. La banca prevede ora di chiudere il 2026 con un utile netto ben superiore a 11,5 miliardi di euro, prima delle poste straordinarie. Le prospettive di crescita guardano anche al medio-lungo periodo: l'obiettivo è superare i 13 miliardi di utile netto nel 2028 e raggiungere un risultato superiore a 15 miliardi nel 2030.

Orcel rivendica l'efficacia del percorso di trasformazione intrapreso dal gruppo. "La nostra strategia si sta traducendo in risultati costanti e misurabili. Abbiamo trasformato strutturalmente il modo in cui UniCredit opera, combinando una crescita redditizia sostenibile con l'efficienza strutturale dei costi, l'allocazione disciplinata del capitale e un solido stato patrimoniale". Secondo il manager, il modello di business diversificato, la posizione patrimoniale e le linee di difesa del gruppo rappresentano elementi fondamentali per affrontare i diversi scenari economici e di mercato.