Firenze, incendio in un appartamento: 2 morti

E' accaduto questa mattina nel comune di Sesto Fiorentino in via della Sassaiola. Ferita una donna

Due persone sono morte e una terza, disabile, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in un appartamento monofamiliare composto da piano terra e primo piano nel comune di Sesto Fiorentino in via della Sassaiola. I Vigili del fuoco intorno alle 4.30 sono entrati all’interno dell’appartamento hanno estinto l’incendio sviluppatosi al piano terra ed effettuato la ricognizione all’interno dell’edificio completamente invaso dai fumi della combustione.

Dal piano superiore i pompieri hanno portato via una donna disabile che è stata affidata al personale medico del 118 e al piano superiore hanno portato all’esterno un uomo e una donna, dove il medico ne ha purtroppo constatato il decesso. Al momento non si conosce l'età delle persone coinvolte e non si conoscono le condizioni sanitarie della donna disabile.