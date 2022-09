Gabriella Chiellino (eAmbiente Group) riceve premio 'Inspiring Fifty'

Gabriella Chiellino, presidente di eAmbiente Group, ha ricevuto oggi il premio Inspiring Fifty edizione 2021 dedicato alle donne che si sono contraddistinte nel mondo tecnologico e che rappresentano dei modelli di riferimento a cui i giovani possono ispirarsi. L’evento, che si è tenuto a Castel Gandolfo, dopo il lungo rinvio per le limitazioni pandemiche, ha visto protagoniste le cinquanta vincitrici di questa seconda edizione italiana.

Le cinquanta premiate che Inspiring Fifty racconta sono imprenditrici, manager, ricercatrici, docenti, consulenti, esponenti delle istituzioni, che si sono distinte per essere eccellenze del mondo tecnologico e sono state selezionate da una apposita giuria composta da personalità di spicco del mondo imprenditoriale, del business e dell’accademia. Il motto delle Inspiring è "If she can see it, she can be it” perché le vincitrici hanno la responsabilità di fare da role model alle più giovani e di essere un punto di riferimento.

Eambiente Group è un’azienda di ingegneria e consulenza ambientale ed energetica veneziana con sede anche a Pordenone, nata nel 2003 con l’obiettivo di ridurre e gestire gli impatti ambientali ed energetici attraverso progetti industriali e territoriali per trovare soluzioni tecniche e gestionali sostenibili a livello ambientale, sociale ed economico. La società opera nel campo ambientale ed energetico, studia e propone strategie concrete di sviluppo sostenibile ed è in grado di ottenere fondi e finanziamenti europei, dedicati all’innovazione e al risparmio di risorse.

Dispone di oltre 40 collaboratori (chimici, ingegneri, laureati in Scienze ambientali, geologi, architetti, economi), molti dei quali con esperienze di matrice europea, oltre ad una rete di professionisti specializzati.

Con le sue competenze lavora nei settori pubblico e privato dell’industria e delle infrastrutture, proponendo i propri servizi nelle valutazioni di impatto ambientali, nelle certificazioni di processo e prodotto per declinare tecnicamente l’economia circolare e la redazione dei bilanci di sostenibilità; inoltre supporta nelle caratterizzazioni dei suoli e delle acque per le bonifiche degli stessi.

Nell’ambito energetico ha un team di Energy manager che sviluppano diagnosi energetiche, audit e studi di prefattibilità nel settore civile e industriale, oltre che progettazione di impianti, anche a fonte rinnovabile di ultima generazione, inoltre gestisce gli incentivi energetici (tee, ecc.) come Esco. Ha tre sedi operative situate a Milano, Venezia e Pordenone.