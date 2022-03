Gas Russia, Paesi G7 rifiutano richiesta di pagare in rubli

"Le principali economie mondiali rifiutano le richieste russe di pagare in rubli il gas importato". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck parlando dopo un incontro online con i ministri dell'Energia del G7, da lui presieduto. Habeck ha affermato che i ministri hanno convenuto che le richieste di pagamento in rubli erano "una chiara e unilaterale violazione dei contratti esistenti". I contratti che erano stati conclusi continuavano ad essere applicati, ha detto. "Ciò significa che il pagamento in rubli non è accettabile", ha affermato.