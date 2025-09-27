circle x black
Uova in frigorifero, la 'scoperta' del Regno Unito...

Serve il consiglio dell'esperta di cucina per spiegare che non vanno tenute a temperatura ambiente...

Uova al supermercato
27 settembre 2025 | 10.41
Redazione Adnkronos
Se non c'è nessun dubbio sulla necessità di conservare le uova in frigorifero, nonostante le abitudini anomale in voga in qualche paese, spuntano soluzioni diverse sulla collocazione in frigo. L'argomento, a quanto pare, diventa tema di discussione per esperti di cucina a tutte le latitudini, con un 'dibattito' particolarmente attivo nel Regno Unito. Oltre la Manica, infatti, resiste la consuetudine di conservare le uova sui ripiani della cucina, a temperatura ambiente. Una scelta poco indicata per igiene e per integrità del prodotto, esposto a sbalzi di temperatura che possono provocare effetti ben prima della data di scadenza.

Anche a Londra e dintorni, però, ci si sta convincendo sull'opportunità di sistemare le uova in frigo dopo la spesa al supermercato. Bene, ma dove di preciso? Il rebus ha suscitato l'attenzione di una delle regine della cucina britannica, Mary Berry, che si è espressa sull'argomento indicando la strada ai sudditi.

"Sistemate le uova all'interno delle scatole in frigo, lontano da cibi 'forti' in modo che non assorbano odori e sapori attraverso il guscio", scrive nel suo Complete Cookbook, spiegando - evidentemente ce n'è bisogno - che temperature uguali o inferiori a 4 gradi garantiscono conservazione e freschezza per un periodo prolungato.

Nessuno le sistema così...

Sarebbe opportuno, dice, evitare di utilizzare gli scomparti spesso appositamente creati per le uova nello sportello del frigorifero: lì, rischiano di deteriorarsi più rapidamente e sono più esposte a cambi repentini di temperatura. Meglio lasciare le uova all'interno delle scatole e sistemare le confezioni sul ripiano centrale dell'elettrodomestico. Quindi, la 'chicca' ignorata da molti, se non moltissimi: per una qualità ottimale delle uova, "bisogna sistemarle con la punta rivolta verso il basso. In questo modo il tuorlo rimarrà al centro dell'albume".

