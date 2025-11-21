circle x black
Bimbi allontanati da famiglia nel bosco a Chieti, Meloni sente Nordio

A quanto apprende l'Adnkronos, ipotesi invio ispettori per fare luce sulle misure del Tribunale per i minorenni dell’Aquila

Giorgia Meloni
21 novembre 2025 | 19.30
Redazione Adnkronos
La vicenda della famiglia anglo-australiana stabilitasi nei boschi di Palmoli, a Chieti, con i tre bambini trasferiti con la madre in una casa famiglia su decisione della magistratura, è all'attenzione del governo.

A quanto apprende l'Adnkronos, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe avuto sulla vicenda un colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e non si esclude che da via Arenula possano essere inviati gli ispettori per fare luce sulle misure del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto l’allontanamento urgente dei tre figli della coppia.

