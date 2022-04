Aveva nel borsone 14 panetti di cocaina per 15,620 Kg. Per questo motivo la Guardia di finanza di Genova ha arrestato in flagranza di reato, nel quartiere di Sestri Ponente, un 26enne di nazionalità albanese. Il giovane è stato notato mentre si recava a piedi verso una strada senza uscita e, alla vista dei militari, è apparso nervoso e si è allontanato in fretta dalla zona.