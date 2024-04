Simbolotto: la ruota di Genova protagonista ad aprile

Nel panorama dei giochi italiani, il Simbolotto si distingue come interessante complemento al tradizionale Lotto. Per tutto il mese di aprile, la ruota di Genova sarà al centro dell'attenzione, diventando la protagonista di questo gioco che unisce numeri e simboli in un'unica esperienza di gioco.

Il Simbolotto, che consente a chi gioca al Lotto sulla ruota mensile abbinata di avere ulteriori possibilità di vincita senza costi aggiuntivi, si svolge subito dopo le estrazioni del Lotto. I giocatori che puntano sulla ruota di Genova avranno la possibilità di partecipare automaticamente al Simbolotto, dove verranno estratti cinque simboli compresi tra 1 e 45.

Le vincite al Simbolotto sono determinate dall'abbinamento dei simboli estratti con i numeri giocati al Lotto. Indovinandone 5, si vincono 10.000 euro.