Gli eventi in agenda

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13 aprile 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
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Martedì 14 aprile 2026, ore 09:30, 2ª edizione “Transizione Energetica e l'Industria del Nucleare 2026” L’incontro prevede un confronto sulle sfide economiche, politiche e tecniche tra i principali rappresentanti delle istituzioni, della ricerca, e degli stakeholder del settore energetico.

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Per info e programma

Venerdì 17 aprile 2026, ore 9.00, “Genova e Liguria capitali dell’economia del mare 2026”. L’iniziativa metterà al centro il contributo strategico dell‘economia del mare allo sviluppo del Paese, con un confronto tra istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo, sistema portuale, imprese, università e stakeholder del settore. Tra gli altri interverranno: Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria; Silvia Salis, Sindaca di Genova; Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, inoltre è previsto anche un contributo da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In programma anche un’intervista al Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e un intervento di Mario Zanetti, Delegato Confindustria all’Economia del Mare. Infine, nel corso della giornata sono inoltre previsti interventi del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini.

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Transizione Energetica Industria del Nucleare economia del mare Commissione europea Confindustria Consiglio dei Ministri
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