Gli eventi in agenda

23 febbraio 2026 | 17.48
Martedì 24 febbraio 2026, ore 09:30, Convegno “La decarbonizzazione dell’industria” - L’incontro mira a discutere il tema della decarbonizzazione industriale con stakeholder e istituzioni di riferimento, evidenziando obiettivi, opportunità, barriere e politiche necessarie.

Martedì 24 febbraio 2026 alle ore 10.30, presso la Sala Cinema Trevi in Via di San Vincenzo 10 a Roma, Federmanager e AIEE presenteranno il rapporto “L’energia nucleare e l’idrogeno per un futuro energetico a basse emissioni di carbonio”.

Mercoledì 25 febbraio 2026 , ore 10.00-12.30, Sala della Lupa, Palazzo Montecitorio, ROMA, “Rischi, responsabilità sociale e interesse pubblico: il ruolo delle imprese partecipate nella transizione” .

