Cerca nel sito
0
ultim'ora
Temi caldi
Speciali
Sezioni
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
Canali
REGIONI
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
MOTORI
MILANO CORTINA 2026
MILANO CORTINA 2026
DISCIPLINE
EVENTI
EXTRA
PRESS RELEASE
PROTAGONISTI
INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
ESTERI
ROYAL FAMILY NEWS
ADNKRONOS ENGLISH
ADNKRONOS RUSSIAN
ADNKRONOS JAPANESE
ADNKRONOS ARABIC
CASA EUROPA
CASA EUROPA
LAVORI IN CORSO
VOCI DAL PARLAMENTO
TECH&GAMES
TECH&GAMES
DIGITAL RANKING
LAVORO
LAVORO
NORME
SINDACATI
START-UP
MADE IN ITALY
LAVORO MULTIMEDIA
DATI
PROFESSIONISTI
PREVIDENZA
OFFERTE DI LAVORO
UNIVERSITA'
UNIVERSITA'
EVENTI E CONFERENZE
POLITICHE UNIVERSITARIE
RICERCA E SCIENZA
FINANZA
FISCO
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
VIDEO NEWS
SALUS TV
ROTOCALCO ADNKRONOS
ITALIA ECONOMIA
GR AUDIO
FOTOGALLERY
LAVORO MULTIMEDIA
MUSA TV
PROMETEO TV
AUDIO NEWS
GR PROMETEO
NEWS TO GO
MEDIA E COMUNICAZIONE
LIFESTYLE
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
PROMETEO TV
CSR
GR PROMETEO
LIFESTYLE
MOBILITA'
RIFIUTI
TENDENZE
FACILITALIA
MODA
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS ENGLISH
GLOBENEWSWIRE
PRNEWSWIRE
GIOCHI E LOTTERIE
GIOCHI E LOTTERIE
EVENTI E ATTUALITA'
GIOCHI
LOTTERIE
NEWS E NORMATIVE
OROSCOPO
PODCAST
Blog
Ak Blog
Canali
gruppo adnkronos
adnkronos comunicazione
adnkronos nordest
adnkronos international arabic
palazzo dell'informazione
Cerca nel sito
CERCA
Segui Adnkronos
0
ultim'ora
MENU
meteo
oroscopo
newsletter
AK Blog
gruppo adnkronos
CERCA
Giovedì 22 Ottobre 2026
Aggiornato: 14:40
10
ultim'ora
BREAKING NEWS
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
CANALI <
VIDEO
PODCAST
Home
GrAudio edizione delle 14:30 del 22 ottobre
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 14.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Vedi anche
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
SEGUICI SUI SOCIAL
ora in
Prima pagina
Blocchi dei tir, ok Cdm a decreto aiuti: 60 milioni per agricoltori, 10 per la pesca. Meloni: "No alle intimidazioni"
Mattarella: "Lavoro veicolo di democrazia e coesione sociale. Ai giovani va data fiducia ampia e concreta"
Il Tribunale del Riesame conferma i sequestri agli indagati. Legale Lotito: "Ora esposto su diffusione audio"
Si sente male al lavoro ma l'infermiera non chiama il 118, morta 56enne
Proteste Francia, Macron: "Ultrasinistra vuole rovesciare la Repubblica"
Caricamento notizie in corso...
articoli
in Evidenza
in Evidenza
Università, al Campus Bio-Medico di Roma terza riunione itinerante Codau
in Evidenza
Rapporto Aiam, nel 2025 12.632 concerti con 2,5 milioni di spettatori
in Evidenza
Trasporto locale, a Roma il Convegno Nazionale Asstra
in Evidenza
A Roma l'evento: “Data center sovrani – energia, intelligenza artificiale, cybersecurity”
in Evidenza
A2A prensenta bilancio di sostenibilità per la Calabria
in Evidenza
La rivoluzione dei noodles con 100% ingredienti naturali
in Evidenza
Case di comunità e sanità territoriale, a Roma 58^ congresso Sumai
in Evidenza
Sanpellegrino riqualifica l'Oasi di Gabbianello
in Evidenza
'Maternità obbligatoria: la proattività al servizio di famiglie e imprese', convegno Inps a Bologna
in Evidenza
Arte, tributo a Jeff Koons al Palazzo Reale di Palermo
in Evidenza
Hera inaugura a Modena impianto per il riciclo delle plastiche rigide
in Evidenza
Lavoro, la logistica automatizzata debutta a Piacenza: al via la prima edizione di Agv Expo
in Evidenza
A Roma l'evento Comunicare l'Abitare 2026
in Evidenza
A Piacenza torna T3 Expo, l'allestimento di veicoli industriali al centro della transizione ecologica
in Evidenza
All'Aquila la Settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro
in Evidenza
Alla Festa del Cinema di Roma il Gruppo Fs presenta il nuovo spot 'Viaggiare in Italia, viaggiando nel tempo'
in Evidenza
Tor Vergata intitola aula a vittima di femminificio Federica Torzullo
in Evidenza
Convegno Nazionale Asstra, il valore della mobilità al centro del confronto tra istituzioni, imprese ed esperti
in Evidenza
A Milano apre la mostra 'Prototipi di Futuro' di Fondazione Fiera Milano con Assolombarda
in Evidenza
A Milano l'evento 'AI e Physical AI, l’impatto nel mondo reale'
in Evidenza
Mieloma multiplo, ok Aifa a belantamab mafodotin
in Evidenza
Mostre, quattro allestimenti collaterali per esposizione Caravaggio a Potenza
in Evidenza
Sheglam accelera la crescita nel mercato italiano
in Evidenza
Presentata I edizione di 'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market'
in Evidenza
Basilicata 'destinazione più amata dai visitatori', a Rimini il premio Data Appeal
in Evidenza
Health&Safety Day 2026
in Evidenza
Melanoma, a Bologna il Congresso nazionale Imi
in Evidenza
Innovazione, svelato elenco finalisti Next Alliance Awards 2026
in Evidenza
VIII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia
in Evidenza
LAL-D, nuove prospettive di cura e di vita per pazienti e famiglie
in Evidenza
Engineering lancia piattaforma agentica EngSure
in Evidenza
A Milano la V edizione di 'Armundia Talkinn'
in Evidenza
Il futuro delle cure reumatologiche, evento Apmarr a Roma
in Evidenza
La raccolta dei piccoli Raee non funziona, che fare? presentato studio Erion Weee
in Evidenza
Sobi, a Roma ultima tappa della campagna itinerante CL3AR sulle malattie renali
in Evidenza
Cdp lancia il primo investor day
in Evidenza
Radiologi e tecnici rinnovano collaborazione per prestazioni ed esami più sicuri
in Evidenza
A Roma Welfair 2026, la fiera del fare sanità
in Evidenza
Cade il tabù menopausa ma una donna su 3 nasconde i sintomi
in Evidenza
CESVI presenta la 21esima edizione italiana dell’Indice Globale della Fame
in Evidenza
'A mano a mano' la nuova campagna di Intesa Sanpaolo
in Evidenza
A Tor Vergata la 19ma edizione del Career Day
in Evidenza
'Una Giustizia più inclusiva. Il nuovo modello italiano per l'esecuzione penale'
in Evidenza
Acea premia il cortometraggio vincitore del contest 'I mille volti dell'acqua' alla Festa del Cinema di Roma
in Evidenza
Global Welfare Summit 2026
in Evidenza
Prevenzione infezione Rsv, approvato monoclonale per neonati
in Evidenza
Esmo, l'oncologia sceglie Milano per il congresso 2028
in Evidenza
Atrofia Muscolare Spinale, a Milano brunch Roche
in Evidenza
A MAGMA apre la “Porta di Pegaso”
in Evidenza
A Milano presentata l'edizione 2026 di Eicma