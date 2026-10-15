Cerca nel sito
0
ultim'ora
Temi caldi
Speciali
Sezioni
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
Canali
REGIONI
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
MOTORI
MILANO CORTINA 2026
MILANO CORTINA 2026
DISCIPLINE
EVENTI
EXTRA
PRESS RELEASE
PROTAGONISTI
INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
ESTERI
ROYAL FAMILY NEWS
ADNKRONOS ENGLISH
ADNKRONOS RUSSIAN
ADNKRONOS JAPANESE
ADNKRONOS ARABIC
CASA EUROPA
CASA EUROPA
LAVORI IN CORSO
VOCI DAL PARLAMENTO
TECH&GAMES
TECH&GAMES
DIGITAL RANKING
LAVORO
LAVORO
NORME
SINDACATI
START-UP
MADE IN ITALY
LAVORO MULTIMEDIA
DATI
PROFESSIONISTI
PREVIDENZA
OFFERTE DI LAVORO
UNIVERSITA'
UNIVERSITA'
EVENTI E CONFERENZE
POLITICHE UNIVERSITARIE
RICERCA E SCIENZA
FINANZA
FISCO
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
VIDEO NEWS
SALUS TV
ROTOCALCO ADNKRONOS
ITALIA ECONOMIA
GR AUDIO
FOTOGALLERY
LAVORO MULTIMEDIA
MUSA TV
PROMETEO TV
AUDIO NEWS
GR PROMETEO
NEWS TO GO
MEDIA E COMUNICAZIONE
LIFESTYLE
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
PROMETEO TV
CSR
GR PROMETEO
LIFESTYLE
MOBILITA'
RIFIUTI
TENDENZE
FACILITALIA
MODA
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS ENGLISH
GLOBENEWSWIRE
PRNEWSWIRE
GIOCHI E LOTTERIE
GIOCHI E LOTTERIE
EVENTI E ATTUALITA'
GIOCHI
LOTTERIE
NEWS E NORMATIVE
OROSCOPO
PODCAST
Blog
Ak Blog
Canali
gruppo adnkronos
adnkronos comunicazione
adnkronos nordest
adnkronos international arabic
palazzo dell'informazione
Cerca nel sito
CERCA
Segui Adnkronos
0
ultim'ora
MENU
meteo
oroscopo
newsletter
AK Blog
gruppo adnkronos
CERCA
Giovedì 15 Ottobre 2026
Aggiornato: 07:58
10
ultim'ora
BREAKING NEWS
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
CANALI <
VIDEO
PODCAST
Home
GrAudio Flash delle 07:50 del 15 ottobre
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 07.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Tag
gr
graudio
audionews
audio
Vedi anche
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
SEGUICI SUI SOCIAL
ora in
Prima pagina
Iran, Cnn; "Usa valutano utilizzo 'Madre di tutte le bombe'"
Meloni, pressing sull'Ue per l'energia e critica a Trump: "Rischiosa intesa su gasolio russo"
Ucraina, Musk spegne Starlink e ferma i droni di Kiev: "Decisione di Trump"
Champions League, la Roma si butta via: il Real segna 3 gol negli ultimi 7 minuti e vince 4-3 al 90'
Consiglio Ue, al via summit con caro energia al centro: agenda pesante ma nessuna decisione in vista
Caricamento notizie in corso...
articoli
in Evidenza
in Evidenza
Radiologi e tecnici rinnovano collaborazione per prestazioni ed esami più sicuri
in Evidenza
A Roma Welfair 2026, la fiera del fare sanità
in Evidenza
Cade il tabù menopausa ma una donna su 3 nasconde i sintomi
in Evidenza
CESVI presenta la 21esima edizione italiana dell’Indice Globale della Fame
in Evidenza
'A mano a mano' la nuova campagna di Intesa Sanpaolo
in Evidenza
A Tor Vergata la 19ma edizione del Career Day
in Evidenza
'Una Giustizia più inclusiva. Il nuovo modello italiano per l'esecuzione penale'
in Evidenza
Acea premia il cortometraggio vincitore del contest 'I mille volti dell'acqua' alla Festa del Cinema di Roma
in Evidenza
Global Welfare Summit 2026
in Evidenza
Prevenzione infezione Rsv, approvato monoclonale per neonati
in Evidenza
Esmo, l'oncologia sceglie Milano per il congresso 2028
in Evidenza
Atrofia Muscolare Spinale, a Milano brunch Roche
in Evidenza
A MAGMA apre la “Porta di Pegaso”
in Evidenza
A Milano presentata l'edizione 2026 di Eicma
in Evidenza
Aperto - Forum Confesercenti 2026
in Evidenza
Tumore al seno metastatico, Fondazione IncontraDonna torna con Officina #Metastabile
in Evidenza
Welfare, Italia a due velocità: un patto nazionale per ridurre le disuguaglianze
in Evidenza
Assemblea Generale Assolombarda 2026
in Evidenza
Imprese, Cida celebra i suoi 80 anni
in Evidenza
A Roma Welfair 2026, dalla sanità europea all'intelligenza artificiale a una legge sulla fertilità: nuove proposte per il futuro della salute
in Evidenza
L’evoluzione della Difesa tra operazioni interforze e sfide globali
in Evidenza
Presentato il programma Omc Med Energy 2027
in Evidenza
Epatocarcinoma avanzato, il 17% dei pazienti vivo a 6 anni
in Evidenza
Save the Children e Unicredit insieme per il progetto Fuoriclasse in Movimento
in Evidenza
Premio Fenice CONAI 2026
in Evidenza
Inaugurata a Cesano Maderno la nuova tangenziale nord
in Evidenza
Malattie rare, a Roma focus su fenilchetonuria
in Evidenza
Factorial Summit 2026
in Evidenza
A Roma la IV edizione di '60 under 30'
in Evidenza
Presentata la Fiera Ice Arena, nuova casa del Milano Hockey Club
in Evidenza
Oftalmologia, NTC festeggia 10 anni e guarda al futuro
in Evidenza
Obiettivo Export. Imprese e territori del centro Italia
in Evidenza
'La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa', evento Federdistribuzione a Milano
in Evidenza
Malattie renali rare, a Milano Citylife installazione per ‘guardarle da vicino’
in Evidenza
Guerra dell'informazione, a Roma il confronto tra propaganda e post-verità
in Evidenza
Siuro ed Europa Uomo presentano la 'Carta delle Domande'
in Evidenza
Convegno Officina dell’Ambiente su 'Sostenibilità e materiali per le strade del futuro'
in Evidenza
UniLink, inaugurazione dell'Anno Accademico 2026/27
in Evidenza
Uso consapevole del digitale, presentato progetto Behind Your Screen
in Evidenza
Assicurazioni, Alleanza lancia nuova campagna con maxi-installazione a Milano CityLife
in Evidenza
Progetto H2iseO, presidente Fontana e autorità in visita a impianti idrogeno
in Evidenza
Alperia debutta al Cphi Milan 2026
in Evidenza
Borghi digitali, convegno di Enea e Open Fiber a Roma
in Evidenza
Angelini Academy e Ucl insieme a ridisegnare la formazione manageriale
in Evidenza
A Milano il Bracco Innovation Day
in Evidenza
Presentato il nuovo Subito Motori
in Evidenza
Sostenibilità, a Milano il 14^ Salone della Csr
in Evidenza
Longevity Day 2026, Generali Partner del Paese
in Evidenza
Maire lancia la Fondazione Green Innovation Its Academy
in Evidenza
Palazzo Barbantini-Koch nuova sede de La Galleria Bper