Green pass Italia, Calenda: "Salvini e Meloni irresponsabili"

Sul Green pass Italia obbligatorio, "Meloni e Salvini si sono dimostrati irresponsabili”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, ospite di Sky tg24-Start. “La destra si dimostra non essere destra di governo e Salvini è risibile quando cambia idea sul green pass. La verità è che questa insegue il consenso con ogni mezzo".

"Ai loro elettori voglio dire però: perché siamo condannati ad avere questa destra che non riesce ad assumere una responsabilità anche rispetto agli atti che sottoscrive. Non è serio votare il Green Pass in Cdm e non farlo quando arriva in Parlamento". Trovo insopportabile che addirittura su una cosa così grave Meloni e Salvini dimostrino una totale irresponsabilità. Almeno la Meloni non è nel governo e non vota i provvedimenti in Cdm”, ha aggiunto Calenda.