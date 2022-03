Guerra Ucraina-Russia, Biden parlerà domani con Xi

Joe Biden parlerà domani con Xi Jinping per discutere della guerra tra Ucraina e Russia. Lo ha annunciato la Casa Bianca spiegando che il colloquio "è parte degli sforzi in corso per mantenere aperte le linee di comunicazione tra Stati Uniti e Cina". "I due leader - aggiunge la portavoce Jen Psaki in un comunicato - discuteranno la gestione della competizione tra i due Paesi e della guerra della Russia contro l'Ucraina insieme ad altre questioni di reciproco interesse".

La telefonata tra Biden e Xi sembra essere il primo risultato immediato de lungo incontro romano di lunedì scorso tra il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ed il responsabile della politica estera del Partito comunista cinese Yang Jiechi. In una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo il colloquio, nel corso del quale si erano tenute "discussioni sostanziali sulla guerra russa in Ucraina", era stata sottolineata "l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione tra Stati Uniti e Cina".

Il loro incontro era stato il primo seguito nei contatti tra Washington e Pechino dopo il summit virtuale tra il presidente americano ed il presidente cinese il 15 novembre scorso.