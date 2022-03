Guerra Ucraina-Russia, marcia di pace a Roma

Guerra Ucraina-Roma, il lungo serpentone ‘No War’ a Roma si è messo in marcia da piazza della Repubblica verso San Giovanni. Migliaia di persone, tra cui giovani, famiglie e bambini avvolti dai colori dell’Ucraina hanno sfilato pacificamente contro il conflitto alle porte dell’Europa.

Per un’Europa di pace"’, convocata dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e con l’adesione di numerose organizzazioni della società civile italiana per la pace tra cui Arci, Acli, Libera, Emergency, Legambiente, Cgil, Movimento Nonviolento, Un Ponte Per, Archivio Disarmo, Associazione Ong Italiane, Link 2007, Rete della Conoscenza, Anpi, Greenpeace e molte altre ancora.