Heidi Klum: un altro figlio? Perché no

La modella e presentatrice Heidi Klum non esclude di poter avere un altro figlio, il quinto, insieme con il suo attuale marito Tom Kaulitz. E' stata lei stessa ad ammetterlo, durante il Jennifer Hudson Show: ne ho già quattro - ha ricordato la 49enne - che ha avuto la prima, Leni, da Flavio Briatore e gli altri tre dall'ex marito Seal - e ogni volta li ho allattati al seno per otto mesi. L'ultimo ha ormai 13 anni, quindi: perché no? ha concluso Heidi Klum, che è sposata con il chitarrista dei Tokio Hotel - 33 anni - dal 2019.