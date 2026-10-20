I principali provvedimenti del Consiglio dei ministri

Bilancio dello Stato, ex Ilva, nuovo codice della strada, autonomia differenziata: sono questi i principali ambiti di intervento del Consiglio dei ministri del 13 ottobre. Sul fronte economico, il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) conferma gli obiettivi di finanza pubblica: crescita della spesa netta al 3,3% nel 2027, all’1,7% nel 2028, allo 0,2% nel 2029, includendo gli spazi legati alla clausola di salvaguardia per le spese legate a difesa ed energia. Il Governo ha previsto nuove tutele per i lavoratori e per l’indotto dell’ex Ilva, oltre a incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato e risorse per preservare l’impianto di Taranto. Il decreto approvato, inoltre, apre alla possibilità di un piano di investimenti per il rilancio industriale del territorio, mentre la procedura di vendita resta in corso. Novità in materia di codice della strada, con un provvedimento approvato in via preliminare che punta su digitalizzazione, sicurezza degli utenti, revisione delle sanzioni, introducendo nuove regole per i monopattini e i veicoli a guida automatizzata. Un passo importante è stato fatto in ambito di autonomia differenziata regionale. Il Governo ha approvato in via definitiva le intese con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, trasmettendo al Parlamento i disegni di legge che introducono maggiori competenze alle regioni in diversi ambiti: protezione civile, professioni, previdenza complementare e alcuni ambiti della sanità. Tra gli altri provvedimenti, è stato approvato un decreto-legge che prevede un piano straordinario per i Campi Flegrei con istituzione di due fondi per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’area e per la riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato e pubblico.

Il comunicato del Governo

Il Documento programmatico di bilancio