Il Ministro Tajani presiede la riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7

Sicurezza alimentare e sistemi agroalimentari sostenibili; infrastrutture e investimenti sostenibili; salute globale: sono queste le tre direttrici principali dei lavori della riunione dei Ministri Sviluppo G7, che si è svolta dal 22 al 24 ottobre a Pescara, sotto alla presidenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Comune denominatore dei diversi approfondimenti, è stato il ruolo della cooperazione allo sviluppo come strumento essenziale per la pace, la crescita e la stabilità. La prima giornata del summit, si è aperta con la Conferenza Umanitaria sulla crisi in Medioriente, finalizzata ad un’azione congiunta per poter garantire l’accesso degli aiuti umanitari a Gaza, anche grazie all’iniziativa “Food for Gaza”. Focus della seconda giornata, nella mattinata, la sicurezza alimentare, i sistemi alimentari, clima, acqua e malnutrizione infantile. Nel pomeriggio, si è invece parlato di infrastrutture e investimenti globali ad alto potenziale trasformativo con specifico riferimento all’Africa e in sinergia con il Piano Mattei. L’ultima giornata è stata dedicata alla salute globale con la partecipazione, tra gli altri, dell’OMS e con il confronto con le principali aziende del settore sanitario. Al termine dei lavori della riunione il Ministro Tajani ha tenuto una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio i contenuti della riunione.

Per approfondire: https://www.youtube.com/watch?v=3onao6vSYFY