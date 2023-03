Il ritmo d’Abruzzo

Cavatappi, strumenti musicali e vasche di cemento che suonano armonicamente in quel di Controguerra. Ritmi tribali, principi biodinamici e vini naturali sono i tre pilastri di Bossanova, la Cantina new age intenzionata a mostrare il volto ribelle d’Abruzzo. La nostra intervista.

La vostra è un’Azienda di recentissima costituzione. Perché tornare in Abruzzo e dedicarsi al vino?

Nel bel mezzo delle nostre carriere, dopo aver girato in lungo e in largo il globo, ognuno di noi ha sentito quel richiamo verso la propria terra. Lungo il percorso, abbiamo avvertito quel bisogno di fare altro nella vita e tornare a calpestare i luoghi del cuore sotto altre prospettive. La passione per il vino naturale, la conoscenza di altri produttori e il piacere per la musica hanno fatto il resto. Il mondo del vino naturale è fatto di arte, passione, sincerità, unito a meravigliosi rapporti umani.

Siete in una regione ben nota per la produzione di vino. In cosa volete differenziarvi?

Non abbiamo in testa l’obiettivo di differenziarci, nel senso che il vino lo facciamo secondo i nostri gusti, secondo la nostra filosofia, con la nostra creatività. Il fatto che ci siamo differenziati è stata una conseguenza. Con molta umiltà, ci piace più l’idea di contaminare, di ispirare e mostrare qualcosa di alternativo. Mostrare la nostra visione attraverso i calici che potrete bere.

