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Il Senato approva la ratifica per la collaborazione Italia-Algeria sulla difesa

21 settembre 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 16 settembre il Senato ha approvato in prima lettura, con voto per alzata di mano, il Disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Dichiarazione congiunta relativa all’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Italia e Algeria. Il provvedimento ha ottenuto il voto favorevole di tutti i gruppi di maggioranza, mentre Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle si sono espressi in senso contrario; Partito Democratico e Italia Viva si sono invece astenuti. Il testo approvato passa ora all’esame della Camera dei deputati. Nel corso dell’iter parlamentare, il relatore, sen. Menia (FdI), ha evidenziato come la Dichiarazione congiunta ampli il quadro di cooperazione avviato con l’Accordo del 2003, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le Forze armate dei due Paesi, in particolare nel contesto della sicurezza e della stabilità del Mediterraneo. Il relatore ha inoltre precisato che l’intesa è destinata a rimanere in vigore a tempo indeterminato e prevede la possibilità di definire successivi accordi tecnici attuativi, con potenziali ricadute anche per l’industria della difesa. Successivamente alla votazione sono intervenuti diversi senatori per motivare le rispettive posizioni. In particolare, il sen. Scalfarotto (IV) ha espresso perplessità in merito alla durata indeterminata dell’accordo; il sen. Marton (M5S) ha criticato l’impianto dell’intesa, ritenendo che essa sia prevalentemente incentrata sulla cooperazione militare e sulla promozione dell’export di armamenti; il sen. Magni (AVS), infine, ha evidenziato il rischio di una strutturazione permanente della cooperazione militare in assenza di adeguate garanzie sul rispetto dei diritti umani.
La scheda del provvedimento

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difesa cooperazione Italia Algeria Senato Camera dei deputati Mediterraneo
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