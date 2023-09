10 anni di Enecta: l’etica tutta italiana del CBD

Roma, 13 settembre 2023 - Enecta, azienda di spicco nel campo degli estratti di Cannabis, celebra nel 2023 un decennio di successi e dedizione nella produzione di prodotti di alta qualità basati sul cannabidiolo (CBD). Preparati a immergerti nella mission di Enecta e a scoprire il suo approccio operativo, che si traduce in significativi impatti positivi per l’ambiente. Enecta è diventata il punto di riferimento indiscusso per l’etica e la qualità nel settore, con effetti positivi ad ampio raggio sull’ecosostenibilità.

Nel 2013, un team di appassionati italiani fondò Enecta in Olanda. Da qualche anno però l'azienda ha fatto ritorno in Italia, dove segue l'intera filiera produttiva. Un percorso che inizia con la coltivazione tra le terre dell'Abruzzo, Veneto ed Emilia-Romagna, e si perfeziona nella produzione e nella cura meticolosa dei propri prodotti, focalizzando l'attenzione sulla massima qualità e sul rispetto dell'ambiente.

Così, in pochi anni, Enecta è diventata l'azienda leader degli estratti di CBD in Italia e oggi celebra il suo decimo anniversario. Il successo dell’azienda rappresenta il risultato di una missione chiara e innovativa, che si è posta fin dall’inizio l'obiettivo di fornire prodotti di CBD di alta qualità, mettendo al centro l'etica e la sostenibilità ambientale. Scopriamo ora come questa visione abbia guidato ogni passo di Enecta nel corso degli ultimi dieci anni, producendo impatti positivi sull'ambiente e sulla collettività su vasta scala.

La filiera produttiva di Enecta: dall'orticoltura al prodotto finito

Enecta è nata con un obiettivo ben definito: diffondere i vantaggi del CBD attraverso la produzione di prodotti sicuri, efficaci ed etici. L’azienda crede nel diritto alla salute per tutti ed in grado di offrire prodotti di alta qualità a un prezzo accessibile grazie ai seguenti elementi chiave:

•controllo dell'intera catena di produzione dall’interno;

•pratica dell'agricoltura biologica;

•uso responsabile delle risorse idriche;

•assoluto divieto di utilizzo di pesticidi.

Il successo di Enecta ha infatti le sue radici nella filiera produttiva, che è improntata su standard di eccellenza e una scrupolosa attenzione ai dettagli, nel rispetto della normativa europea. Garantisce, inoltre, la sicurezza del processo in ogni singola fase, dall'iniziale preparazione del terreno fino all'ultima tappa di stoccaggio.

Il manifesto etico di Enecta: responsabilità sociale e ambientale

L'impegno di Enecta va oltre, con supporto a progetti sociali volti a promuovere la formazione, l'occupazione giovanile e il benessere fisico e mentale. Ciò emerge con chiarezza nel suo manifesto, in cui le persone sono al centro di ogni decisione. L’azienda investe, infatti, in progetti per il benessere e l'innovazione sociale allo scopo di migliorare la vita delle persone e dell'ambiente circostante. Ecco le attività che fanno la differenza sul territorio e non solo:

•supporto a zone depresse e a rischio disoccupazione;

•formazione nel settore della canapa;

•offerta di attività fisica gratuita;

•progetti di integrazione al lavoro multietnica e a favore della parità di genere.

Coltivazione estratti CBD: gli effetti positivi sull’ambiente

La coltivazione degli estratti di CBD assume un ruolo di grande importanza nella tutela dell'ambiente per molteplici ragioni. In prima battuta, sostituisce la coltivazione di colture più dannose. In alcune regioni, la cannabis viene coltivata come alternativa ecologica a colture intensive come il mais o il cotone, riducendo così l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici, che danneggiano il suolo e le risorse idriche sotterranee.

Molti coltivatori del settore, inoltre, abbracciano l'adozione di pratiche agricole sostenibili, che includono:

•utilizzo di fertilizzanti organici:

•sistemi di irrigazione efficienti;

•adozione di fonti energetiche rinnovabili per l'illuminazione;

•produzione di materiali eco-compatibili;

•diminuzione di anidride carbonica (CO2).

Lo scopo è quello di ridurre l'impatto ambientale generale, contribuendo a mitigare l'effetto serra e a contrastare il cambiamento climatico.

I prodotti di Enecta: un impegno per l’ambiente

Gli estratti di cannabis sono utilizzati per creare prodotti sostenibili come cosmetici naturali e integratori alimentari. Ecco come entra in gioco Enecta con i suoi prodotti che offrono soluzioni ecologiche rispetto a quelli chimici sintetici.

Uno dei prodotti più popolari e versatili è l’olio di CBD, che è disponibile in diverse concentrazioni e può essere assunto sotto la lingua per un'assimilazione rapida o aggiunto a bevande o alimenti. Esistono versioni anche per gli animali domestici. È possibile poi contare su cristalli di CBD, capsule o CBD liquido.

Enecta ha dimostrato come coniugare la qualità dei prodotti con la responsabilità sociale e ambientale. Con dieci anni di impegno nella produzione etica e di alta qualità, l'azienda rappresenta un esempio di eccellenza nell'industria del CBD italiano.

Per informazioni:

e-mail: wecare@enecta.it