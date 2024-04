AI Week – Rimini, 8-12 aprile

Rimini, 11 Aprile 2024. Al Palacongressi di Rimini è in corso è la quinta edizione dell'evento dedicato all’Intelligenza Artificiale: durante la settimana sono in programma interventi di ospiti nazionali ed internazionali (tra gli altri Abram Maldonado, Open AI Ambassador e Guido Scorza, garante della privacy). L’appuntamento, che vede al centro l’intelligenza artificiale, affronta diversi temi che spaziano dall’automazione alla sostenibilità, editoria, comunicazione e cybersecurity.

Fincantieri ha partecipato all’evento con un workshop (mercoledì ore 18.00) dal titolo: “Portare il Futuro a Bordo. Come l’AI ha cambiato la comunicazione di Fincantieri” in cui ha raccontato le sfide e i rischi che l’Intelligenza Artificiale Generativa pone ad un’azienda e i risultati che, in meno di un anno, ha raggiunto grazie all’adozione di queste tecnologie.

Per quanto riguarda la Comunicazione, nel 2023 Fincantieri ha lanciato due progetti pilota basati sull’AI generativa: un sistema di assistenza alla creazione di contenuti - testuali e visual – che ha consentito di triplicare su base annua le impression e l’engagement dei propri canali social, ed un secondo, focalizzato sull’automatizzazione del monitoraggio quantitativo e qualitativo focalizzato sull’analisi reputazionale delle fonti online (e in futuro offline), che ha consentito di liberare risorse dall’analisi di primo livello in funzione di attività a più alto valore aggiunto.

Nel 2024 l’obiettivo è provare a fare un passo in più introducendo in azienda le più recenti tecnologie legate all’AI generativa, soprattutto per attività di Comunicazione interna: dal Digital Avatar e i sintetizzatori vocali per abbattere le barriere linguistiche fino agli AI Assistant, strumenti capaci di rendere maggiormente fruibili - in modalità guidata e personalizzata - grandi quantità di informazioni a tutti i dipendenti.

Lorenza Pigozzi, EVP Group Strategic Communication ha commentato:

"L'intelligenza artificiale è il motore che guida Fincantieri verso l'orizzonte della trasformazione digitale, un alleato imprescindibile nella quotidianità operativa della Direzione Comunicazione che ci permette di affinare la precisione e l'efficacia della nostra narrazione aziendale.

Ogni iniziativa AI-based è una scommessa sul futuro, un invito al coraggio di innovare, ripensando profondamente i nostri approcci e i processi. Con attitudine pionieristica, affrontiamo complessità di questa nuova era della comunicazione, rivoluzionando i paradigmi con cui Fincantieri plasma il suo viaggio nel digitale".

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl

Email: info@tilinko.it