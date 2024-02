Al via il nuovo circuito di gare “Golfisti Manageritalia” per conciliare passione per lo sport e networking

Novità 2024, due gare si svolgeranno in giornate festive per consentire una maggiore partecipazione agli associati ancora in attività.

Milano, 23 febbraio 2024 – Torna anche quest’anno, da aprile a settembre 2024, il circuito di gare per tutti gli amanti di green, swing e hook per superare rough, bunker e concludere in buca. E’ stato presentato questa sera, nell’esclusiva sede dell’Hotel Enterprise di Miano, il circuito "Golfisti Manageritalia", nato dall'esperienza ultraventennale del Manageritalia Golf Trophy e riservato a tutti gli associati Manageritalia, l’associazione che, ad oggi, annovera oltre 43 mila iscritti tra manager, dirigenti, executive professional e quadri che operano nel settore più strategico per il Paese, quello dei servizi.

Il calendario 2024 prevede 11 gare, una ogni due settimane, che toccheranno 9 prestigiosi campi in tutta la Lombardia per ritrovarsi per una pausa di sport, svago, amicizia e perché no anche di lavoro per un insolito networking. Le gare si svolgeranno con la collaudata formula 18 buche Stableford, con doppie partenze dalla buca 1 e dalla buca 10, secondo le regole dei circoli ospitanti.

Per Guido Carella, presidente Manageritalia Servizi: “Anche i momenti ludici sono importanti per favorire lo scambio di valore e il networking tra i manager nostri associati. Un modo per aumentare l’appartenenza e per rappresentare ancora meglio a tutti i manager il valore di far parte di Manageritalia. Questo avviene con il golf, ma anche con il tennis e lo sci. Momenti di aggregazione dove alla competizione si unisce tanto altro, tutto quello che è il succo della socializzazione personale e professionale”.

Il circuito Golfisti Manageritalia prenderà il via l’11 aprile dal green della Pinetina per proseguire il 23 aprile a Villa Paradiso, 8 maggio a Monticello, 14 maggio presso l’Ambrosiano, 29 maggio all’Albenza, 11 giugno al Brianza, 16 giugno si ritornerà all’Ambrosiano, 20 giugno a Tolcinasco, 12 settembre in Franciacorta, 21 settembre nuovamente sui green dell’Ambrosiano e 26 settembre a Carimate.

La “28° edizione del Manageritalia Golf Thophy”, in calendario dal 19 al 26 ottobre che per la prima volta, si svolgerà alle isole Baleari a Palma di Majorca. Un’intensa settimana di sport e sfide che per l’occasione consentirà ai partecipanti di cimentarsi su tre differenti green: Il Golf Son Quint, il campo più giovane dell'isola, inaugurato nel 2007 che con il suo percorso lungo e aperto permette un gioco ampio e variegato che renderà felici tutti i giocatori. Il Son Muntaner, un green dalle sfide continue, vero e proprio un must per i golfisti che visitano l’isola. È l'unico campo da golf delle Isole Baleari a far parte della prestigiosa associazione European Tour Destinations. In fine il T Calvia che con suoi fairway tortuosi tra viste spettacolari, pini maestosi, 15 specchi d’acqua e insidiose trappole di sabbie costituisce uno dei più complicati e affascinanti green su cui performare.

Tutte le informazioni sul calendario completo del circuito Golfisti Manageritalia e sulle quote e modalità di partecipazione al “28° edizione del Manageritalia Golf Thophy” sono disponibili su www.manageritalia.it

Manageritalia www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e sociale. Oggi Manageritalia associa oltre 43.000 manager. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni e una dedicata agli Executive Professional che offrono un completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

