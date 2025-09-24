Alfa Management, Modena: “Mediazione creditizia e brokeraggio assicurativo per la crescita delle PMI”

Modena, 22 settembre 2025. In un contesto economico sempre più complesso e competitivo, le piccole e medie imprese hanno bisogno di strumenti concreti per concentrarsi sul proprio core business, delegando a professionisti qualificati le attività non strategiche ma essenziali per la sopravvivenza e la crescita dell’azienda. È su questa visione che si fonda Alfa Management di Modena, società di consulenza integrata sul modello anglosassone ma con approccio umanistico.

Da anni Alfa Management supporta le PMI offrendo consulenze altamente specializzate e soluzioni su misura per la gestione dei rapporti con il sistema bancario e con le compagnie assicurative. Un servizio che si traduce in risparmio di tempo, maggiore efficienza e soprattutto una riduzione concreta dei rischi.

“I titolari d’impresa devono poter dedicare tutte le energie allo sviluppo del proprio business – spiega Dario Meroni, Credit & Insurance Manager del team Alfa Management. “L’evoluzione continua dei mercati finanziari e assicurativi richiede competenze aggiornate, capacità di lettura dei cambiamenti normativi e la possibilità di accedere a una vasta gamma di soluzioni personalizzate. Per questo motivo ci occupiamo noi di dialogare con banche e assicurazioni, negoziando le migliori condizioni di accesso al credito, predisponendo la documentazione necessaria e curando ogni aspetto legato alle coperture assicurative aziendali”.

Alfa Management, forte di un approccio sartoriale, parte sempre da un check-up iniziale, analizzando in profondità la situazione dell’impresa e individuando eventuali aree di miglioramento o criticità. Solo dopo questa fase nasce una proposta su misura, un ‘abito cucito addosso’ che risponde in modo preciso alle necessità specifiche di ogni realtà aziendale, piccola o media che sia.

“Grazie alla collaborazione con professionisti del settore, riusciamo ad intermediare le necessità di soluzioni creditizie tra le aziende e gli istituti bancari, guidando le imprese nella giungla finanziaria per l’accesso a strumenti di credito ordinario e agevolato, linee di liquidità, leasing e factoring”, prosegue Dario Meroni. “Sul fronte assicurativo, ci occupiamo di valutare, selezionare e proporre le coperture più adatte ai rischi reali dell’impresa: dalla responsabilità civile professionale alle polizze multirischi, dalle coperture sanitarie ai fondi pensione per i dipendenti”.

Alfa Management si avvale di un metodo consulenziale che mette al centro le esigenze del cliente, non quelle delle compagnie, garantendo soluzioni rapide, trasparenti e sostenibili, capaci di sostenere investimenti, gestire la crescita o affrontare momenti di difficoltà.

“Uno dei grandi vantaggi offerti da Alfa Management è la possibilità per il cliente di avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti altamente qualificati: commercialisti, avvocati, consulenti finanziari e assicurativi lavorano in sinergia per fornire un supporto completo, rapido e coordinato”, sottolinea Meroni. “Questo approccio integrato consente di affrontare ogni pratica con una visione globale, riducendo i margini di errore ed aumentando l’efficacia delle soluzioni proposte. Ulteriore elemento distintivo è la formula a ‘success fee’: il compenso è dovuto solo in caso di risultato positivo. Questo approccio garantisce massima trasparenza e allineamento di interessi tra consulente e cliente, con l’obiettivo comune di raggiungere concretamente l’obiettivo finanziario e/o assicurativo”.

Affidarsi ad Alfa Management non significa soltanto esternalizzare delle incombenze amministrative, ma fare una scelta strategica: avere al proprio fianco un partner competente, trasparente e orientato ai risultati.

Contatti:

Immediapress

Contatti:

Alfa Management & Company

https://www.alfamanagement.it/

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.