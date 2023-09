Il J1 Beach di Dubai lancerà un distretto gastronomico elevato con 13 ristoranti di lusso e club di fronte alla spiaggia.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 13 settembre 2023 /PRNewswire/ -- J1 Beach, l'attesissima riviera urbana di Merex Investment, debutterà per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti nel primo trimestre del 2024 con 13 lussuosi ristoranti e club sulla spiaggia.

Situata nel cuore di Jumeirah, a Dubai, questa destinazione iconica promette un viaggio culinario unico con concetti che soddisfano i commensali di tutto il mondo. L'obiettivo è ridefinire la scena gastronomica di Dubai con una vista mozzafiato sul mare e una selezione di ristoranti internazionali e locali, per offrire avventure culinarie indimenticabili.

Tra i locali che aprono al J1 Beach ci sono:

African Queen: una destinazione culinaria unica nel sud della Francia dal 1969, che fonde sapori francesi e africani guidati dallo chef Thierry Paludetto.

Almayass by the Sea: originario di Beirut, Almayass by the Sea offre una cucina fusion libanese-armena unica nel suo genere e ha ottenuto il riconoscimento Bib Gourmand della Guida Michelin.

Bâoli: per scoprire l'ambiente lussureggiante ispirato alla giungla di Bâoli, una destinazione che offre cucina giapponese contemporanea con nuovi e delicati sapori asiatici.

Chouchou: esclusivo club per i soci della beach house ispirato alle delizie francesi, Chouchou offre una rilassante lounge a bordo piscina, un ristorante con cucina francese di alto livello e un'atmosfera contemporanea.

Gigi Rigolatto: porta il fascino dello stile di vita italiano sulle coste di Dubai con un menu curato e un design intricato in un santuario straordinario.

Gitano: nato nella giungla messicana, Gitano ora si estende tra Tulum, Miami e NYC, offrendo esperienze culinarie e di ballo coinvolgenti con cocktail a base di mezcal e un menu messicano moderno.

Kaimana: Kaimana, che nella cultura polinesiana significa "spirito dell'oceano", offre un'esperienza culinaria coinvolgente a 360° con sapori asiatici e polinesiani.

La Baia: proveniente da Manhattan, New York, La Baia è un raffinato ristorante italiano ispirato all'affascinante Costiera Amalfitana e alle sue incantevoli città di mare.

Lúnico: un viaggio di lusso immersivo dove la cucina spagnola-mediterranea incontra l'eccellenza culinaria.

Mūn: il Mūn Dubai, che unisce la raffinatezza asiatica alla fantasia, è un autentico giardino sulla spiaggia orientale e offre un menu di piatti condivisi e bevande di ispirazione asiatica.

Sakhalin: la gastronomia diventa un'arte: i prodotti locali e dell'Estremo Oriente si combinano con le ricette mediterranee e asiatiche, dando vita a un nuovo stile chiamato cucina mediterranea e asiatica.

Sirene: offre un'esperienza costiera rilassata a Dubai, sviluppata dagli esperti del settore, Evgeny Kuzin e lo chef Izu Ani.

Il 13° e ultimo ristorante sarà presentato a breve, aumentando l'entusiasmo per l'offerta culinaria del J1 Beach.

