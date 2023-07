International Sushi Day: lo celebriamo con il Salmone Norvegese e Chef Hiro

Una giornata per valorizzare la cucina giapponese attraverso i sapori e la qualità dell’ingrediente preferito dagli italiani.

La ricetta di Chef Hiro per preparare i Nigiri di salmone home made

Milano, 16 giugno 2023–Il 18 giugno si celebrerà l’International Sushi Day, la festa dedicata al piatto giapponese più amato e conosciuto al mondo. E anche l’Italia non fa eccezione. La cucina giapponese è infatti una delle cucine internazionali più amate dagli italiani: che sia una cena al ristorante o tra le mura domestiche, il sushi non è solo l’espressione della cultura e della tradizione giapponese, ma rappresenta un momento di condivisione e socialità soprattutto tra le generazioni più giovani.

Sushi e sashimi sono tra i piatti più richiesti e il salmone–quello Norvegese in particolare – è un vero e proprio must per i sushi lovers. Lo dimostra anche la recente ricerca di GFK “Overview of Shopper behavior in FMCG and Salmon” presentata in occasione del seminario annuale sul salmone norvegese organizzato dal Norwegian Seafood Council: dai dati presentati è emerso quanto il salmone sia tra gli alimenti preferiti dai consumatori italiani e che, in particolare, il 41% degli italiani consuma sushi out of home.

Negli ultimi anni i consumi di sushi - un piatto completo e nutriente grazie agli ingredienti scelti - sono cresciuti in modo esponenziale, partendo dal mondo della ristorazione e dai delivery fino ai corner presenti nei supermercati. Ma non solo! Gli italiani hanno anche iniziato a realizzare sushi con le proprie mani, mettendo a frutto una sempre maggiore consapevolezza e conoscenza della vera cucina giapponese.

Grazie alla versatilità del salmone norvegese e delle stesse ricette di sushi, è facile realizzare con pochi ingredienti un piatto dal gusto unico e dalla presentazione invitante per stupire i propri ospiti.

Oltre che versatile e gustoso, il salmone è anche un ingrediente sano e rappresenta una vera fonte di nutrienti indispensabili – Omega 3, proteine nobili, vitamine, sali minerali- confermandosi un alimento insostituibile per il benessere a tavola. Grazie al marchio “Seafood from Norway”, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi, tra cui ovviamente il salmone, è facile scegliere prodotti pescati e allevati in maniera sostenibile nelle limpide acque fredde della Norvegia.

Quest’anno grazie alla collaborazione con lo Chef Hirohiko Shoda, l’ambasciatore della cucina giapponese in Italia e noto come Chef Hiro, sarà possibile scoprire i segreti dell’autentica cucina giapponese e preparare un ottimo sushi home made. In occasione infatti dell’International Sushi Day, Chef Hiro ha preparato una ricetta con il salmone norvegese per tutti i sushi lovers italiani, i Nigiri di salmone norvegese.

NIGIRI DI SALMONE NORVEGESE

Ingredienti per 16 nigiri

Per il sushizu (condimento per riso)

• 25 g di aceto di riso

• 10 g di zucchero semolato

• 5 g di sale

Per il sumeshi (riso condito per sushi)

• 150 g di riso giapponese

• 150 g di acqua naturale

Per i nigiri

• 320 g di filetto di salmone norvegese

• qb aceto di riso

• qb wasabi grattugiato

Per la finitura

• qb ravanello

• qb uova di salmone

• qb fiocchi d'oro

• qb salsa di soia

Preparazione

Per il sushizu

In una bacinella, amalgamare tutti gli ingredienti e lasciar riposare fino a completo scioglimento dello zucchero.

Per il sumeshi

Lavare il riso con acqua corrente naturale per eliminare l'amido, lasciar in ammollo in acqua per 30 minuti, infine scolare.

In una pentola, aggiungere il riso lavato e ammollato, versare l'acqua naturale.

Coprire la pentola con un coperchio e portare a bollore.

Abbassare il fuoco e lasciar cuocere per 15 minuti.

Spegnere il fuoco e lasciar riposare per 15 minuti.

Trasferire il riso in un contenitore, condire con lo sushizu e amalgamare.

Ricoprire con un tessuto per mantenere una temperatura di 40°.

Per i nigiri

Tagliare i filetti di salmone a fettine di 3 mm di spessore. Inumidire le mani in acqua acidulata con aceto di riso. Prendere circa 18-20 g di sumeshi con la mano destra e formare una pallina.

Prendere una fettina di salmone con la mano sinistra e aggiungere una punta di wasabi con il dito indice.

Poggiare la pallina di sumeshi sul salmone e modellare il nigiri.

Per la finitura

In un piatto da portata, adagiare i nigiri di salmone, aggiungere sopra delle rondelle sottili di ravanello precedentemente reso croccante in acqua fredda.

Completare con le uova di salmone e fiocchi d'oro a piacere.

Accompagnare con una ciotolina di salsa di soia.

