Michter's sta per lanciare il suo "Toasted Barrel Finish Rye"

LOUISVILLE, Kentucky, 22 agosto 2023/PRNewswire/ -- A settembre, la distilleria Michter's lancerà il suo rye in botte tostata US*1.

"Abbiamo lanciato il primo whiskey in botte tostata di qualsiasi distilleria americana nel 2014 perché ne abbiamo apprezzato il profilo. All'epoca, non avevamo idea che avrebbe creato una nuova categoria di whiskey", ha dichiarato il Presidente di Michter's Joseph J. Magliocco.

Il maestro di maturazione di Michter's Andrea Wilson supervisiona lo speciale protocollo di invecchiamento del Michter's Toasted Barrel Rye. Ha affermato: "Il nostro mastro distillatore Dan McKee ed io prima selezioniamo le botti del nostro Rye US*1 arrivate a maturazione completa. Poi trasferiamo per la finitura ciascuno di questi fusti in un secondo barile realizzato in legno speciale naturalmente essiccato all'aria, stagionato all'aperto per 24 mesi e tostato secondo le nostre specifiche, ma non carbonizzato. Il Toasted Barrel Finish Rye è stato realizzato per far apprezzare tutte le sostanze di un fusto di finitura tostato che conferiscono un carattere straordinario e contribuiscono ad un'esperienza eccezionale".

Secondo il Mastro Distillatore McKee, la gradazione media del rye imbottigliato per questo lancio è di 108,9 (54,45% ABV). Il prezzo di vendita consigliato per il Michter's Toasted Barrel Finish Rye è di 120 $ per una bottiglia da 750 ml negli Stati Uniti. Parlando del whiskey, McKee ha dichiarato: "Apprezzo il rye in generale, e questo rye tostato in particolare è un'esperienza di sapori incredibile".

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nella produzione di whiskey tradizionali americani di qualità impareggiabile. Con ciascuna delle sue produzioni limitate che offrono invecchiati all'apice della loro maturità, l'acclamata offerta di Michter's include bourbon, rye, sour mash whiskey e American whiskey. Nell'ottobre 2022, Michter's è stato nominato il Whiskey americano più apprezzato in un sondaggio globale. Nel Gennaio 2023, Michter's è stato nominato da Drinks International il marchio di whiskey americano più popolare nel suo Annual Brands Report.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.michters.com, e seguiteci su Instagram, Facebook e Twitter.

CONTATTO:Joseph J. Magliocco502-774-2300 x580jmagliocco@michters.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2190645/Michter_s_Toasted_Barrel_Finish_Rye.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/4231098/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/michters-sta-per-lanciare-il-suo-toasted-barrel-finish-rye-301906917.html