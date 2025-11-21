Alla ricerca dell’offerta “giusta”. “Good Friday” e voto col portafoglio digitale

21 novembre 2025. Nel 2025 ha debuttato per la prima volta il Black November, un intero mese di offerte, sconti e pubblicità che rischia di alimentare ulteriormente acquisti impulsivi e poco attenti agli impatti sociali e ambientali delle filiere produttive. In opposizione a questa logica, Gioosto e la rete NeXt Economia lanciano un’iniziativa alternativa: un Good Friday esteso, dedicato alla sostenibilità degli acquisti digitali e ai Regali Solidali, che accompagnerà cittadini e imprese durante tutto il periodo natalizio.
L’obiettivo è ribaltare la logica del consumismo: non comprare di più al massimo ribasso, ma scegliere meglio, valorizzando prodotti e filiere che generano impatto positivo per lavoratori, comunità e ambiente. Gli sconti apparenti e la continua pressione commerciale tipica del Black Friday rischiano infatti di oscurare la trasparenza, favorendo dinamiche di sfruttamento, inquinamento e precarietà.
Nei prossimi mesi, NeXt Economia e Gioosto promuoveranno una serie di attività di sensibilizzazione sul consumo responsabile e sul voto col portafoglio, anche nelle sue forme digitali. Tra queste: “In Sinergia – insieme per una sostenibilità di tutti e per TUTTI”, progetto formativo realizzato con Adiconsum, “I.R.I.S. – Investire Responsabilmente in Inclusione e Sostenibilità”, in collaborazione con ADOC e le iniziative di contrasto alla vulnerabilità energetica portate avanti con Consumatori Illuminati e Federconsumatori.
Il ruolo delle associazioni dei consumatori rimane cruciale per una tutela ex ante, capace di prevenire comportamenti dannosi e orientare scelte consapevoli attraverso strumenti educativi e informativi.
Nell’ambito della nuova campagna dedicata alla sostenibilità degli acquisti online, Gioosto propone quattro consigli pratici:
Rendere più responsabili i propri acquisti – a Natale e durante l’anno – non significa essere perfetti, spiega Luca Raffaele, Presidente di Gioosto e Direttore di NeXt Nuova Economia per Tutti, ma scegliere ogni volta il miglior equilibrio possibile tra prezzo, qualità e impatto: un gesto semplice che, moltiplicato per molti, può davvero fare la differenza.
