Alla ricerca dell’offerta “giusta”. “Good Friday” e voto col portafoglio digitale

21 novembre 2025 | 21.24
21 novembre 2025. Nel 2025 ha debuttato per la prima volta il Black November, un intero mese di offerte, sconti e pubblicità che rischia di alimentare ulteriormente acquisti impulsivi e poco attenti agli impatti sociali e ambientali delle filiere produttive. In opposizione a questa logica, Gioosto e la rete NeXt Economia lanciano un’iniziativa alternativa: un Good Friday esteso, dedicato alla sostenibilità degli acquisti digitali e ai Regali Solidali, che accompagnerà cittadini e imprese durante tutto il periodo natalizio.

L’obiettivo è ribaltare la logica del consumismo: non comprare di più al massimo ribasso, ma scegliere meglio, valorizzando prodotti e filiere che generano impatto positivo per lavoratori, comunità e ambiente. Gli sconti apparenti e la continua pressione commerciale tipica del Black Friday rischiano infatti di oscurare la trasparenza, favorendo dinamiche di sfruttamento, inquinamento e precarietà.

Nei prossimi mesi, NeXt Economia e Gioosto promuoveranno una serie di attività di sensibilizzazione sul consumo responsabile e sul voto col portafoglio, anche nelle sue forme digitali. Tra queste: “In Sinergia – insieme per una sostenibilità di tutti e per TUTTI”, progetto formativo realizzato con Adiconsum, “I.R.I.S. – Investire Responsabilmente in Inclusione e Sostenibilità”, in collaborazione con ADOC e le iniziative di contrasto alla vulnerabilità energetica portate avanti con Consumatori Illuminati e Federconsumatori.

Il ruolo delle associazioni dei consumatori rimane cruciale per una tutela ex ante, capace di prevenire comportamenti dannosi e orientare scelte consapevoli attraverso strumenti educativi e informativi.

Nell’ambito della nuova campagna dedicata alla sostenibilità degli acquisti online, Gioosto propone quattro consigli pratici:

  1. Cambia prospettiva: compra meno, compra meglio
  2. Valutare la sostenibilità dei prodotti e delle imprese è fondamentale: ogni acquisto è un vero e proprio voto verso le politiche adottate dalle aziende. Tutti i fornitori presenti su www.gioosto.comsono valutati attraverso il sistema ESG di NeXt Economia, garantendo trasparenza sulle loro performance sociali e ambientali.
  3. Scegli piattaforme che generano impatto positivo misurabile
  4. Il 60% delle emissioni dell’e-commerce deriva da trasporto e packaging. Il magazzino solidale di Gioosto è plastic free, calcola le emissioni per compensarle con progetti di sviluppo locale e coinvolge cooperative sociali che lavorano con persone vulnerabili.
  5. Racconta le storie dei produttori
  6. Le campagne di comunicazione basate su progetti solidali hanno aumentato del 34% l’efficacia dei messaggi rispetto alle comunicazioni sui singoli prodotti. Tra i produttori coinvolti:
  7. Melise di Castel del Giudice e La Fabbrica di Marroni di Marradi per la valorizzazione delle aree interne;
  8. le cooperative Agricoltura Capodarco, Coraggio, Verbumcaudo e Cotti in Fragranza per legalità e inclusione;
  9. i progetti realizzati con ARCI per Gaza e con PEFC Italia sui prodotti delle filiere forestali certificate.
  10. Le organizzazioni non possono restare spettatrici
  11. Il voto col portafoglio riguarda anche imprese, associazioni e fondazioni. Per rispondere alle richieste del mondo produttivo, Gioosto e NeXt Economia hanno sviluppato un nuovo report d’impatto dedicato agli acquisti e ai regali aziendali, utile a mostrare i cambiamenti generati attraverso le scelte sostenibili.

Rendere più responsabili i propri acquisti – a Natale e durante l’anno – non significa essere perfetti, spiega Luca Raffaele, Presidente di Gioosto e Direttore di NeXt Nuova Economia per Tutti, ma scegliere ogni volta il miglior equilibrio possibile tra prezzo, qualità e impatto: un gesto semplice che, moltiplicato per molti, può davvero fare la differenza.

Contatti:
Immediapress
Ufficio stmpa: stefanotestini@gmail.com

