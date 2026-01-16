Alla Sapienza il master in “Sicurezza, coordinamento interistituzionale e cooperazione internazionale”

Riparte alla Sapienza Università di Roma, presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, il Master di secondo livello in “Sicurezza, coordinamento interistituzionale e cooperazione internazionale”, in una formula aggiornata rispetto alle precedenti edizioni. Le iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026 scadranno il 31 gennaio 2026.

Roma, 16 gennaio 2026. Il Master è finalizzato al perfezionamento della preparazione scientifico-professionale dei corsisti, fornendo loro conoscenze e competenze utili ad affinarne le capacità decisionali attraverso l’acquisizione di metodologie comuni nei settori connessi alle attività istituzionali e nelle aree del coordinamento interistituzionale, interforze e della cooperazione internazionale. Il percorso formativo, quindi, è incentrato sulle direttrici fondamentali: il coordinamento interistituzionale sui temi della sicurezza, con particolare attenzione al ruolo delle Forze di polizia, delle istituzioni e degli organismi nazionali e transnazionali e la cooperazione internazionale. Il Master propone un approccio multidisciplinare alle problematiche della sicurezza di tipo tecnico-giuridico, sociologico, criminologico, psicologico, economico e delle scienze della comunicazione, fornendo ai corsisti gli strumenti in grado di operare scelte responsabili sulle politiche della sicurezza.

L’obiettivo del percorso didattico è quello di garantire nuove competenze professionali e rafforzare quelle preesistenti attraverso un arricchimento delle esperienze tecnico-giuridiche,sociologico-manageriali e comunicative Il piano di studi si articola in diverse macro-aree tematiche, tra cui il contrasto al crimine organizzato e al terrorismo, la cooperazione internazionale, le scienze sociali, economiche e della comunicazione e il management pubblico. A una prima fase di insegnamento tradizionale e inter-cattedra delle materie fondamentali seguirà l’approfondimento di queste ultime con attività seminariali, testimonianze ed esercitazioni.

Il Master permetterà ai frequentanti di sviluppare una cultura della sicurezza comune alle istituzioni italiane e internazionali e di acquisire la capacità di riflettere in modo strategico sull'impatto della sicurezza internazionale e sulla rilevanza della cooperazione interistituzionale e interforze nella prevenzione della criminalità e negli interventi di contrasto alla criminalità a ogni livello. Uno spazio rilevante verrà affidato alle alleanze da stringere con i media e con le istituzioni, per contrastare la disinformazione e per incentivare una comunicazione più responsabile e atta a funzionare, a sua volta da “servizio di sicurezza sociale”, contribuendo, accanto alle altre istituzioni, al mantenimento dell’equilibrio e della coesione sociale.

«Diventa fondamentale, quando ci si confronta con temi così delicati, comprendere che cosa debba contenere la “cassetta degli attrezzi” di chi ha funzioni di management della sicurezza: sono necessari non solo gli strumenti utili a contrastare la criminalità, ma soprattutto quelli in grado di rassicurare e accompagnare le persone in un percorso di superamento della paura, a favore di una riedificazione della fiducia – afferma la professoressa Mihaela Gavrila, direttrice del Master -. In questo senso, il Master si propone di valorizzare la ricchezza del coordinamento e della condivisione a livello nazionale ed internazionale, ma anche stimolare la stesura di idee, la narrazione e la condivisione di pratiche consolidate e di difficoltà riscontrate sul campo da parte degli operatori della sicurezza».

Tutti i dettagli sul Master, compreso il bando di ammissione, sono disponibili sul sito istituzionale della Sapienza Università di Roma alla pagina https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2026/sicurezza-coordinamento-interistituzionale-e-cooperazione

