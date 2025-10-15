All’ippodromo Snai San Siro torna il “Gran Premio del Jockey Club S.I.R.E.

Domenica 19 ottobre appuntamento con una grande classica dell’ippica milanese.

In più intrattenimento musicale, tour in carrozza e animazione a tema Halloween per i più piccoli

Milano, 15 ottobre 2025 - È tutto pronto all’Ippodromo Snai San Siro: domenica 19 ottobre andrà in scena la nuova edizione del Gran Premio del Jockey Club S.I.R.E., uno degli appuntamenti più attesi che unisce l’eccellenza sportiva del galoppo a un ricco programma di intrattenimento. I cancelli dell’impianto di Piazzale dello Sport 16 si apriranno alle ore 12.00 accogliendo il pubblico in un’atmosfera festosa tra sport, musica e attività per grandi e bambini.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Francesca Rava, l’area del Paddock dedicata ai più piccoli si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Halloween. Dalle 15.30 alle 18.30, animatori in costume, musiche da brivido e scenografie a tema coinvolgeranno i piccoli visitatori in tanti momenti di gioco all’insegna di creatività: dalla Caccia al Fantasma ai percorsi con le zucche, dai balli di gruppo al laboratorio creativo per realizzare piccole zucche in feltro. Non mancherà uno spazio allestito per i bambini e le bambine dagli 0 ai 3 anni, per vivere la magia di Halloween in totale sicurezza. La giornata si concluderà poi con la suggestiva Parata dei Mostri, una sfilata di piccoli fantasmi, zombie e streghette che animerà i viali dell’Ippodromo.

I più giovani potranno inoltre sperimentare il Battesimo della Sella, che gli permetterà di vivere la loro prima esperienza a cavallo in tutta sicurezza, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo, mentre chi vorrà scoprire l’Ippodromo da un’altra prospettiva potrà salire sulla carrozza d’epoca per un emozionante giro tra le storiche strutture liberty dell’impianto. Ad arricchire ulteriormente la giornata ci saranno le note di un sassofonista, che intratterranno il pubblico con un elegante sottofondo musicale, e la partecipazione straordinaria dell’attrice toscana Enrica Guidi, madrina dell’evento.

Sarà inoltre possibile acquistare un biglietto speciale che comprende la partecipazione al tour #ScopriSanSiro (euro 20,00): un percorso guidato da esperti ciceroni attraverso la storia dell’Ippodromo e dei suoi luoghi più iconici, come la Palazzina del Peso, il tondino di presentazione, il maestoso Cavallo di Leonardo e la GAMI, Galleria Archivio Multimediale dell’Ippodromo.

Il programma ippico sarà di altissimo livello. In pista andranno in scena otto corse, con ben quattro prove di Gruppo e due handicap. A spiccare sarà il Gran Premio del Jockey Club S.I.R.E. Trofeo Pio Bruni, Gruppo 2 riservato ai cavalli di tre anni ed oltre impegnati sui 2.400 metri in pista grande, con un montepremi di 264.000 euro, la prova più ricca del pomeriggio. In programma anche, Il Premio Dormello (Gruppo 2) per le femmine di due anni sulla distanza di 1.600 metri, dotato di 247.500 euro; il Gran Criterium (Gruppo 3), con protagonisti i due anni sulla distanza di 1.500 metri in pista media e lo stesso montepremi; e il Premio Del Piazzale – Memorial Enrico Camici (Gruppo 3), sui 1.700 metri in pista media, con un montepremi di 100.100 euro.

Tra le altre prove della giornata figurano anche il Gran Premio delle Aste, handicap limitato riservato ai cavalli di due anni nati e allevati in Italia sulla distanza di 1.400 metri in pista media, e il Premio Fiume, handicap principale A sui 1.400 metri in pista dritta con arrivo al terzo traguardo.

INFORMAZIONI EVENTO

Dove: Ippodromo Snai San Siro - Piazzale dello Sport 16, Milano

Quando: 19 ottobre 2025

Orari: dalle 12 alle 20

Biglietti: 5€ biglietto singolo - gratuito per minorenni e diversamente abili

20€ biglietto singolo con Tour #scoprisansiro

Contatti:

Immediapress

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ad Hoc Communication Advisors

Pietro Cavalletti (335 1415577; pietro.cavalletti@ahca.it )

Sara Mastrorocco (3351415590; sara.mastrorocco@ahca.it )



Ufficio Stampa Ippico

Dario Martucci; (349 3798591; ufficiostampa.ippica@snaitech.it

