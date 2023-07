Più di 100.000 consumatori scelgono di volare con carburante sostenibile per l'aviazione per il primo anno del programma di adesione di Vueling, Avikor

Milano, 22 giugno 2023. Vueling, parte di IAG, rivela che oltre 100.000 consumatori hanno deciso di contribuire, nel giorno del volo, alla fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2, con SAF che svolge un ruolo cruciale nella decarbonizzazione dell'aviazione, riducendo le emissioni di CO2 dell'80% rispetto ai carburanti tradizionali.

La possibilità di contribuire è disponibile durante il processo di prenotazione ed è abbinata da Vueling per raddoppiare l'importo di SAF fornito. Ciò è possibile grazie alla partnership con Avikor, un servizio offerto da Exolum.

Per l’anniversario di un anno di questa collaborazione, il 14 giugno, Vueling rivela alcuni dei risultati di questa partnership evidenziando che oltre il 50% dei consumatori coinvolti che utilizzano il programma SAF ha un'età compresa tra 35 e 64 anni, il 40% ha meno di 34 anni, e il 9% ha più di 65 anni.

Avikor fa ora parte del sistema di biglietteria online di Vueling, che consente ai passeggeri di contribuire con SAF attraverso questa alleanza, con oltre 145 tonnellate già fornite. Questo risultato ha contribuito a ridurre le emissioni fino a 350 tonnellate di CO2, che equivalgono a 24 voli dall’aeroporto di Roma Fiumicino a quello di Parigi Orly.

Vueling è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo per il 2030 di utilizzare il 10% di SAF, quasi il doppio rispetto al requisito del 6% dell'Unione Europea. Entro il 2030, Vueling spera di fornire più di 100.000 tonnellate di SAF all'anno. Inoltre, il gruppo IAG di cui fa parte Vueling è stato il primo gruppo aereo a impegnarsi a raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050 nell'ambito del suo programma Flightpath Net Zero.

Sebbene SAF sia già una realtà e possa essere utilizzato sugli attuali velivoli, ci sono ancora alcune sfide in termini di livelli di produzione. La società sostiene l'incentivazione della produzione di SAF per accelerare la decarbonizzazione dell'aviazione.

Franc Sanmarti, direttore della sostenibilità e degli affari governativi di Vueling, afferma:

"Dal lancio del contributo di fornitura SAF, Vueling ha continuato a offrire prezzi competitivi fornendo anche un'opzione per ridurre l'impatto ambientale del volo, supportando la transizione verso un trasporto a zero emissioni e più sostenibile. Tuttavia, c'è ancora molta strada da fare, poiché, se vogliamo soddisfare la domanda del settore nel breve e medio termine, dobbiamo accelerare la produzione di SAF”.

Impegnata a minimizzare gli effetti del cambiamento climatico e a sostenere lo sviluppo sostenibile, Vueling opera anche attraverso altre principali linee di azione come l'ottimizzazione delle rotte nel quadro del Cielo unico europeo e l'efficienza della flotta, con motori di nuova generazione, nonché la riduzione del peso degli aeromobili con la digitalizzazione della documentazione e l'utilizzo di carrelli più leggeri, contribuendo a ridurre le emissioni fino al 20%.

Per quanto riguarda l'ottimizzazione delle rotte, Vueling sta collaborando con fornitori di servizi di navigazione aerea come ENAIRE ed Eurocontrol per garantire che le rotte di volo siano il più efficienti possibile, il che, secondo le stime, ridurrà le emissioni di CO2 del 10%. Vueling sta inoltre lavorando per ottimizzare i movimenti al suolo e volare ad altitudini e velocità ottimali per ridurre il consumo di carburante.

