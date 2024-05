Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per omicidio. La vittima trovata morta a Bicinicco

Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto in casa a Bicinicco, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per omicidio. Nella notte gli investigatori hanno fermato una donna, anche lei 40enne. Ancora da chiarire i dettagli della vicenda.