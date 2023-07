Sungrow presenta la sua Soluzione Residenziale di Nuova Generazione durante Intersolar Europe 2023

MONACODI BAVIERA, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondiale nella fornitura di inverter e sistemi di accumulo di energia, ha presentato la sua nuovissima soluzione residenziale durante Intersolar Europe 2023, supportando la domanda di energia pulita sempre più accessibile e sostenibile per le abitazioni.

Oltre la potenza

La soluzione residenziale integra il nuovo inverter ibrido trifase SH15/20/25T e la nuova batteria della serie SBH100-400, caratterizzata da una maggiore capacità della batteria, da una maggiore potenza e da una maggiore corrente di carica e scarica, che consente un backup completo.

La nuova batteria è configurata con un design modulare. Il modulo della batteria ha una capacità superiore di 5kWh. Ogni unità può essere composta da 2-8 moduli. Il sistema di batterie consente di collegare 4 unità in parallelo, fino a 160kWh, ovvero 8 moduli per unità. La capacità espandibile può soddisfare la domanda di applicazioni residenziali, commerciali e industriali su piccola scala. Inoltre, la corrente di carica e scarica della batteria è di 50A e l'inverter ibrido ha una capacità di potenza superiore, da 15kW a 25kW. L'SH15-25T dispone di 3 MPPT e 16A per stringa, migliorando la generazione di energia.

La soluzione è ideale per fornire energia a una più ampia gamma di elettrodomestici ad alta potenza. Quando l'intera casa è installata con una potenza di carico fino a 43kVA, questa soluzione residenziale completa può supportare l'intera casa. In caso di blackout è possibile supportare fino a 25kVA di carico.

La soluzione consente agli utenti di usufruire di una fornitura elettrica sostenibile ed ecologica. Inoltre, consente alle famiglie di risparmiare notevolmente sulle spese per l'elettricità.

Oltre la semplicità

La nuova batteria è progettata con una configurazione modulare e facile da usare. Il modulo della batteria si assembla posizionando i moduli l'uno sull'altro, senza bisogno di cablaggi. Inoltre, il design plug-and-play garantisce una facile installazione che può essere effettuata da un solo installatore nella maggior parte dei Paesi. I terminali sul lato CA dell'inverter ibrido adottano un metodo a scatto, che consente un'installazione più rapida.

Inoltre, questa soluzione all-in-one può essere monitorata e gestita tramite la piattaforma iSolarCloud di Sungrow. La piattaforma mostra gli aggiornamenti in tempo reale e dettagliati dell'impianto, consente ai clienti di controllare in modo flessibile il flusso di energia e l'autoconsumo e controlla efficacemente i loro asset di energia rinnovabile.

Oltre la versatilità

Il sistema adotta un design ultra-silenzioso inferiore a 35 dB durante il funzionamento, che protegge la famiglia dalle interferenze acustiche. L'elevata corrente di 50A consente di caricare la batteria di 25 kWh in un'ora, soddisfacendo così la richiesta di consumo energetico urgente.

La soluzione offre un'esperienza di backup residenziale ottimizzata, con una transizione continua di soli 10 ms durante un'interruzione di corrente. Poiché il prezzo dell'elettricità oscilla, il sistema di accumulo dell'energia può essere istruito per assorbire l'elettricità quando è più conveniente e rilasciarla quando è costosa, per generare entrate per il cliente.

Oltre la sicurezza

La soluzione è dotata anche di tecnologia AFCI: in caso di guasto da arco elettrico, gli interruttori dell'inverter si aprono e interrompono il circuito, migliorando la sicurezza delle persone, proteggendo le apparecchiature e prevenendo i danni all'intero sistema. La tecnologia, con una precisione di test del 99,9%, consente uno spegnimento rapido in 200 millisecondi e una distanza di rilevamento dell'arco elettrico di 200 metri, garantendo il funzionamento sicuro del sistema. Inoltre, la soluzione è dotata di un sistema di soppressione degli incendi a livello di modulo della batteria, in grado di evitare potenzialmente gli incendi.

L'obiettivo di neutralità delle emissioni di carbonio per il 2050 in Europa è un forte stimolo per lo sviluppo del solare e dell'accumulo di energia. Con la proliferazione dell'adozione di apparecchi intelligenti e ad alta potenza, tra cui pompe di calore, interruttori intelligenti e case intelligenti, Sungrow è pronta a offrire un maggior numero di soluzioni residenziali con algoritmi più efficaci e sicuri, alimentando un maggior numero di applicazioni come vehicle-to-grid (V2G), vehicle-to-home (V2H) e microgrid intelligenti.

Informazioni su Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. Ltd. ("Sungrow") è il marchio di inverter più bancabile al mondo, con oltre 340 GW installati in tutto il mondo fino a dicembre 2022. Fondata nel 1997 dal professor Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e nello sviluppo di inverter solari con il più grande team di ricerca e sviluppo del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo dell'energia per applicazioni utility-scale, commerciali e industriali e residenziali, oltre a soluzioni di impianti fotovoltaici galleggianti riconosciuti a livello internazionale, soluzioni di guida per NEV, soluzioni di ricarica per EV e sistemi di produzione di idrogeno rinnovabile. Con una solida esperienza di 26 anni nel settore fotovoltaico, i prodotti Sungrow alimentano oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Per saperne di più su Sungrow, visitate il sito www.sungrowpower.com.

