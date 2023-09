3 Giovani talenti, un metodo e un’opera in legno da co-creare: al via in Casa Albini il reality della creativita’

Milano, 25 settembre 2023. Dopo aver concluso il concorso e selezionato tre brillanti giovani talenti, prende il via la seconda fase del percorso biennale “Progettare Futuri Possibili”, ideato da Fondazione Franco Albini e Franco Albini Academy e sviluppato da Rubner Haus per rilanciare una nuova cultura del progetto nella contemporaneità̀, sperimentare soluzioni costruttive innovative in legno e offrire una piattaforma di visibilità̀ ai giovani talenti.

Saranno proprio tre giovani talenti, - Carlo Farina, Veronica Pesenti Rossi, Guillermo Sanchez Cardenas, vincitori del concorso - i protagonisti della seconda fase del percorso che li vedrà trascorrere insieme una settimana intensiva esperienziale e interdisciplinare in Casa Albini. In questo luogo di ispirazione e bellezza, immerso nella natura della Gallura in Sardegna, i tre vincitori, partendo dai singoli progetti con cui hanno vinto il concorso, verranno condotti ad approfondire il Metodo Albini che, in un processo di scomposizione, ricerca dell’essenza, ricomposizione, verifica e responsabilità sociale, li porterà a dar vita a un unico progetto collettivo di co- creazione.

Per Paola Albini, Presidente Fondazione Franco Albini e founder Franco Albini Academy “Questo progetto e questo incontro fortunato con Rubner Haus, con il Politecnico di Milano, l’Ordine degli architetti di Sassari e straordinari partners istituzionali, ha permesso a questo format di prendere vita per lasciare un primo segno di quella che nel tempo potrebbe diventare una cittadella dell’innovazione immersa nella natura di Aglientu, a disposizione della collettività̀.”

"Con questa iniziativa vogliamo proseguire la conversazione avviata prima dell’estate sulle incredibili capacità del legno quale materiale da costruzione e portare alla ribalta la nuova generazione di architetti dando loro l'opportunità di sperimentare un’esperienza unica di approccio alla progettualità, e di emergere”, sottolinea Martin Oberhofer, amministratore delegato di Rubner Haus.

L’incredibile esperienza dei tre giovani talenti alle prese con un’opera in legno da co-creare sarà documentata sui profili social e sul sito della Fondazione Franco Albini e resa disponibile online al fine di condividere contenuti di valore formativo, creativo, e innovativo che possano coinvolgere e ispirare un pubblico più vasto. I canali social, Instagram e Facebook della Fondazione, saranno aggiornati costantemente in una sorta di “Reality della Creatività” tramite la creazione di contributi, foto, video e interviste, che permetteranno a tutti gli appassionati, siano essi architetti, designer o semplici curiosi, di vivere insieme ai protagonisti un’esperienza unica tra lavori di team building, confronti con esperti, ispirazioni in natura, incontri con artigiani e personalità̀ di spicco.

Un appuntamento fisso da non perdere ogni giorno dalle 18.30 alle 19.00 sul canale IG di Fondazione Franco Albini, sarà la rubrica “L’Angolo dell’Ispirazione” pensata per sensibilizzare su temi attuali legati alla progettazione grazie alla visione di relatori tra cui Francesco Zurlo – Preside della Scuola del Design del Politecnico di Milano, Francesco Albini dello Studio Albini Associati, Ico Migliore, co- founder Migliore + Servetto, Claudia Dei, ingegnere di Rubner Haus, Giampiero Bosoni e Ilaria Valente, entrambi docenti al Politecnico di Milano

L’ultima tappa del progetto è per l’anno prossimo con tre importanti appuntamenti: la proiezione del Docufilm dell’esperienza, sostenuto da Cassina e Codice Icona, per raccontare come il Metodo Albini, unito agli ingredienti del contesto naturale, la convivenza di un gruppo nel segno della creatività e dell’empowerment e la co-progettazione, possano effettivamente valorizzare il talento; l’esposizione del prototipo della struttura in legno nata in co-creazione, che verrà̀ realizzato proprio da Rubner Haus e portato in mostra durante la Design Week 2024 presso una delle location più iconiche del Fuorisalone; e la collocazione stabile dell’installazione presso il terreno di Casa Albini in Sardegna dove continuerà a svolgere la sua funzione di accoglienza e viavai di incontri, progettualità ed esperienze.

Ideato da Fondazione Franco Albini e Franco Albini Academy e sviluppato con Rubner Haus, “Progettare Futuri Possibili” è un percorso in collaborazione con Studio Albini Associati, Scuola del Design del Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) Politecnico di Milano, con il patrocinio di ADI Associazione per il Design Industriale, Ordine degli Architetti di Sassari, Salone del Mobile.Milano e con il supporto di Triennale Milano.

E-mail: haus@rubner.com,

sito internet: https://www.rubner.com/it/haus/