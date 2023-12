In fase conclusiva la riqualificazione immobiliare "The Hub", la residenza industrial-chic adiacente al Politecnico di Milano

L'iBuyer meneghino, con un investimento di 2,7 milioni di euro, sta ultimando la realizzazione di 16 nuovi loft.

Tra gli acquirenti investitori e famiglie con studenti.

Milano, 11 dicembre 2023 - A circa 13 mesi dall'acquisto, è in fase conclusiva la riqualificazione dell'immobile di via Schiaffino n.21, a pochi passi dal Politecnico. Le 16 nuove unità abitative sono curate in ogni dettaglio, con particolare attenzione all’isolamento termico e acustico, per offrire ambienti silenziosi e garantire la massima privacy.

The Hub, questo il nome della residenza, mette a disposizione una serie di plus pensati per offrire una quotidiana praticità, tra cui 16 locali storage, 7 posti auto e deposito bici, al fine di facilitare sia chi si sposta in auto sia chi predilige la mobilità green.

Gli appartamenti al piano terra sono dotati di un giardino privato arredabile e abitabile, perfetto per momenti di relax, pause studio o piacevoli letture dopo una lunga giornata lavorativa.

The Hub è ben collegato grazie alla Metro (linea 3, fermata Dergano), al Tram (linea 2, fermata Piazza Bausan), al Bus (82 e 92).

Le attese sull'investimento sono in linea con le previsioni - ROI del 20,33%. L'operazione è stata finanziata per il 50% da partner bancari e per la restante parte da soci finanziatori, che hanno beneficiato di una marginalità molto interessante.

Partner commerciale di questo sviluppo è Abitare Agency, che sta curando i rapporti con gli acquirenti. "Siamo soddisfatti di questo investimento che conferma le nostre analisi preliminari, frutto di un processo ormai consolidato, che ci permette di guardare con fiducia ai prossimi sviluppi in zone della città di Milano con buone prospettive di crescita" commenta Marco Galliena, Presidente di incHome Trading.

"La partnership con incHome Trading, conferma la nostra vocazione nell'affiancare sviluppatori con un modello di business solido ed una capacità di ricerca e di valutazione delle opportunità efficace. La commercializzazione di The Hub procede in modo spedito, anche grazie alla forte domanda di immobili vicini al Politecnico, che rende ampia la gamma di acquirenti interessati" aggiunge Roberto Ronzio, COO di Abitare Agency.

Info stampa: pr@inchometrading.it - Web site: https://thehub-mi.com/

Chi siamo - incHome Trading è un instant buyer la cui attività si focalizza a Milano città. Vengono acquistati immobili di qualunque tipologia e complessità, purché sia possibile la trasformazione in residenziale. Lo scopo di incHome Trading è quello di contribuire alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, riducendo il consumo di territorio e migliorando la qualità di vita dei quartieri cittadini. Le attività societarie sono finanziate da investitori privati e istituzionali.

