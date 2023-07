Stefano Boeri Interiors torna a Singapore con “The Italian Design Futures Capsule”: il concept espositivo del Made in Italy per FIND - Design Fair Asia

Una città del design in miniatura, articolata lungo boulevard e una piazza centrale, che ospiterà momenti di incontro e formazione nell’ambito del Global Summit curato da Yoko Choy.

Un’occasione unica per le aziende italiane per portare in Asia, dal 21 al 23 settembre uno dei settori più rappresentativi del made in Italy.

Milano, 19 luglio 2023 - Dopo il successo della prima edizione, Fiera Milano sceglie di affidare ancora una volta allo studio multidisciplinare Stefano Boeri Interiors, fondato da Stefano Boeri con Giorgio Donà, il progetto di The Italian Design Futures Capsule, lo spazio espositivo dedicato alle eccellenze del Made in Italy all’interno di FIND – Design Fair Asia, appuntamento imperdibile del palinsesto della Singapore Design Week.

FIND – Design Fair Asia è l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento, organizzato da Fiera Milano in partnership con dmg Events, che si terrà dal 21 al 23 settembre 2023 all’interno del Marina Bay Sands Expo and Convention Center e accoglierà più di 350 brand, 50 relatori internazionali, numerosi giovani talenti emergenti e oltre 15mila presenze.

L’architetto Stefano Boeri prosegue la sua attività professionale in Oriente anche con il team di Stefano Boeri Interiors - con lo studio di Shanghai di Stefano Boeri Architetti, Boeri ha realizzato diversi interventi tra cui i primi esempi di Bosco Verticale in Asia con Easyhome Huanggang Vertical Forest City Complex nella città di Huanggang e Nanjing Vertical Forest - con un progetto mirato ad aprire la creatività e l'artigianalità delle aziende italiane a un mercato, come quello del design asiatico, che ha una prospettiva di crescita dell'8,4% prevista entro il 2027, fino a sfiorare i 250 miliardi di dollari.

Il progetto di allestimento di The Italian Design Futures Capsule avrà una forma ispirata a quella di una città, a cui accedere attraverso dei grandi portali verdi e da esplorare lungo i boulevard che indurranno i visitatori a confluire verso la piazza centrale.

L’agorà ospiterà momenti di ascolto, formazione e dialogo, previsti da FIND Global Summit curato da Yoko Choy, consulente creativo e China editor della rivista Wallpaper, in cui opinion leader si riuniranno per discutere gli sviluppi che stanno guidando il settore del design oggi e avranno luogo una serie di masterclass, alcune delle quali organizzate in partnership con la rivista INTERNI, diretta da Gilda Bojardi.

Il FIND Global Summit intende celebrare l'innovazione, l'inventiva e il progresso dell'interior design, dell'architettura e del design. Personaggi di spicco del settore, supportati dal Singapore Institute of Architects (SIA), dalla Society of Interior Designers Singapore (SIDS), dalla Singapore Retail Association (SRA) e da altre importanti istituzioni regionali, guideranno la discussione intorno a cinque temi chiave: 1. Design rigenerativo 2. Ospitalità olistica 3. Il piano d'azione asiatico 4. Il design di qualità. Il progetto asiatico 4. L'era dell'innovazione 5. Creatività, commercio e comunicazione.

All’interno della Capsule sarà inoltre presentata la mostra itinerante “Italia Geniale”, organizzata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Singapore, con il sostegno di ICE e del Ministero degli Affari Esteri italiano e realizzata da ADI (Associazione per il Disegno Industriale). L’esposizione sarà dedicata alla valorizzazione del patrimonio dei marchi e dei brevetti e al racconto della storia del design italiano, raccogliendone i pezzi più iconici.

STEFANO BOERI INTERIORS

Stefano Boeri Interiors è uno studio multidisciplinare, fondato da Stefano Boeri con Giorgio Donà, che opera e sviluppa progetti e ricerche nell’ambito dell’architettura di interni, dell’exhibition design e del product design. Uno studio che diventa luogo d’incontro e di scambio di idee, discipline e realtà professionali, occupandosi tra le altre cose, di progettazione e realizzazione di mostre e allestimenti fieristici e culturali. Stefano Boeri Interiors è una realtà flessibile, impegnata nella ricerca di soluzioni dalla forte valenza innovativa.

www.stefanoboerinteriors.com