WnD presenta una nuova visione del design. Nasce RAVIA EVO, finestra in PVC dalla simmetria illuminata

Milano, 07 settembre 2023 – Le nostre case hanno sempre più bisogno di luce naturale e di un adeguato isolamento termoacustico che possano migliorare in modo significativo il comfort abitativo. Una finestra di qualità e altamente performante rientra tra le soluzioni più pratiche, funzionali e sostenibili per poter garantire una buona qualità di vita tra le mura domestiche.

In risposta a questa esigenza WnD presenta RAVIA EVO, un nuovo serramento in PVC facente parte dell’innovativa linea di finestre RAVIA, pensata per chi ha a cuore il proprio benessere e quello del pianeta, dal momento che la progettazione ruota proprio intorno al concetto di luce naturale.

RAVIA EVO, grazie alla sua silhouette essenziale, è la finestra più “luminosa” di tutta la serie. Caratterizzata da un profilo più sottile e da una vetrocamera dalla superficie più ampia che filtra all’interno maggiore quantità di luce naturale, questo serramento permette letteralmente di inondare gli spazi di luce naturale.

Il design del serramento si presenta simmetrico e squadrato, in linea con lo stile minimal industrial sempre più di tendenza in campo progettuale: a evidenziare questo rigore geometrico sono anche i fermavetro squadrati dalle linee nette, il nodo centrale ridotto e la maniglia posizionata al centro, discostandosi dalle finestre tradizionali in cui si trova decentrata su una delle due ante.

Il nuovo serramento in PVC RAVIA EVO è stato progettato per garantire ottimi livelli di isolamento termo-acustico (Uw fino a 0.8 W/m2K con canalina termica) e ottenere così un notevole risparmio energetico. Ciò è reso possibile grazie alla terza guarnizione e al profilo da 76 mm - che consente di alloggiare vetrocamere più pesanti e performanti – entrambi di serie.

RAVIA EVO, così come gli altri modelli della linea, presenta un meccanismo che consente l’apertura per una microventilazione, in grado di consentire un ricircolo dell’aria all’interno di casa senza tralasciare la sicurezza che può raggiungere la classe RC2.

RAVIA EVO è disponibile sia come finestra sia come porta finestra con soglia ribassata 20 mm e la possibilità di un’anta maggiorata con maniglie a cilindro passante, che consentono di ottenere maggiore stabilità e sicurezza.

Infine, è possibile personalizzare RAVIA EVO in base alle proprie esigenze stilistiche e con molteplici pellicole, anche per un effetto legno Real Wood iperrealistico.

Contatti:

WnD – Finestre in PVC

www.finestrewnd.it

T. 0549 900826