Schulz Italia, arriva su Sky la nuova campagna pubblicitaria

Paliano, 8 luglio 2020. Schulz Italia lancia la nuova campagna pubblicitaria multimediale e lo fa in grande. Il noto brand degli infissi Made in Italy oggi consolida il suo prestigio con uno spot di 30’’ visibile sulla piattaforma di Sky nel mese di luglio.

Un’iniziativa promozionale con cui l’azienda punta a diffondere a livello nazionale la sua vision, annunciando un nuovo modo di vedere la luce tramite l'eccellenza degli infissi Lumex.

Lumex è la finestra in alluminio dal design minimal, nata da un'accurata ricerca in campo ingegneristico che unisce all'eccellenza della progettualità, la qualità di un prodotto emozionale: dal design alla scelta dei materiali, tutto ha origine da un'ispirazione che mira a garantire la miglior efficienza in fatto di isolamento termico, in un infisso che trasforma e valorizza ogni ambiente secondo un nuovo concetto di luminosità.

Ed è la proiezione della luce negli interni ad aver ispirato Schulz Italia nella realizzazione di questo prodotto di ultima generazione: un progetto esteticamente bello e altamente funzionale, che oggi garantisce il 30% di luminosità in più rispetto alle soluzioni tradizionali.

Lumex: la tecnologia al servizio dell'abitare

Protagonista della rivoluzione di Lumex, un'idea strutturale che si avvale nel concreto dell'alluminio, un materiale leggero, ma allo stesso tempo robusto, che ha permesso di snellire le dimensioni degli infissi per lasciare più spazio alla superficie della vetrata. Ed è proprio il vetro uno degli elementi più importanti dell'assetto: un prodotto chiarissimo, con doppia struttura e isolato con gas argon, che riflette i raggi infrarossi con il 12% in più di trasparenza.

È così che gli infissi Lumex di Schulz Italia assicurano il massimo comfort termico: un ottimo isolamento tutela, infatti, l'abitazione dall'alternanza delle stagioni, riducendo significativamente lo scambio termico tra interno ed esterno. Il risultato è un ambiente più caldo d'inverno e più fresco d'estate, con una decisiva riduzione dei consumi e un minor impatto sull'ambiente.

In aggiunta, assicurando una perfetta sinergia fra esterno e interno, gli infissi Lumex di Schulz Italia creano una dimensione abitativa impenetrabile: uno schermo che protegge gli ambienti da tutti i tipi di rumore mediante un efficiente isolamento acustico, che dona a ogni locale un comfort superiore.

Il design degli infissi Lumex

L'assetto degli infissi Lumex tiene conto anche dell'estetica: in un equilibrio architettonico che associa ai benefici della luminosità il fascino di una finestra panoramica, ogni linea ha origine da un'attenta ricerca costruttiva, che si ispira alla simmetria degli elementi naturali. È per questo che Lumex è progettata con un nodo centrale simmetrico: un elemento che ricalca questo principio di regolarità, elevandosi a componente di design e non solo di tipo funzionale.

Sempre in tema di armonia, Lumex è progettata per inserirsi in ogni ambiente grazie a una tavolozza di colori capace di trasmettere eleganza ai singoli contesti architettonici. È il caso della verniciatura anti corrosione o della tecnologia Skin Perfect, una pellicola altamente tecnologica che ricopre il telaio per evocare l'effetto legno. Una caratteristica che riscalda gli ambienti, esaltando i sensi con tutte le sfumature del rovere, in un rivestimento che punta al futuro con un occhio di riguardo all'estetica.

Schulz Italia protagonista degli infissi Made In Italy

Lumex è un prodotto che racchiude in sé tutta la ricerca che negli anni ha spinto Schulz Italia a diventare il marchio protagonista dei serramenti Made in Italy. Un lavoro di ricerca e sviluppo, che ha visto l’azienda puntare il focus costruttivo sulla qualità dei materiali, plasmandoli sapientemente al variare delle singole necessità progettuali. Ed è ancora oggi il processo innovativo a ispirare il brand nel suo sistema di produzione: ogni infisso si basa su quei principi di efficienza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente, oggi imprescindibili in un prodotto di qualità.

A tutto ciò si aggiunge una vision che punta all'emozione, intesa come ricerca verso tutto ciò che possa garantire un benessere duraturo, in un prodotto di qualità e dalle linee esteticamente raffinate. Prodotti classici e moderni, ma soprattutto nati per rispecchiare la personalità della clientela, con una concezione che si rifà all'arte manifatturiera in uno spirito etico contemporaneo.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://schulzitalia.com/

Spot su infissi Lumex: https://www.youtube.com/watch?v=ojZ64LDst-E

Comunicato a cura di: IMG Solutions per MGvision