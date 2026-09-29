Aurra Markets premiata come 'Best Emerging Broker' al Forex Expo Dubai 2026

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 28 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Al termine di due giornate molto intense di esposizione, Aurra Markets celebra il successo della propria partecipazione al Forex Expo Dubai 2026. L'evento, ospitato dal 22 al 23 settembre presso il Dubai World Trade Centre, ha segnato un traguardo importante nella nostra espansione globale, culminato con il conferimento ad Aurra Markets del premio 'Best Emerging Broker'.

Premio a riconoscimento dell'infrastruttura di trading

In un settore altamente competitivo, il riconoscimento come Best Emerging Broker mette in luce i nostri standard operativi e l'impegno a far progredire la tecnologia di trading. Grazie all'offerta costante di esecuzioni inferiori a 12 ms, al mantenimento di differenziali lordi a partire da 0,0 pip e alla custodia dei fondi dei clienti in conti completamente segregati, Aurra Markets si sta rapidamente affermando come broker di riferimento per gli operatori attivi del mercato.

Soddisfare le esigenze del mercato globale

"Siamo lieti di ricevere il premio Best Emerging Broker al Forex Expo Dubai", ha dichiarato un portavoce di Aurra Markets. "Questo riconoscimento è il risultato diretto della nostra missione di costruire un ecosistema multi-asset che dia priorità al successo del trader combinando liquidità Tier-1 con stabilità tecnica. Vincere questo premio in un importante centro finanziario come Dubai dimostra che la nostra infrastruttura trasparente e ad alte prestazioni soddisfa le richieste del mercato globale".

Vetrina tecnologica presso lo Stand 21

Per tutta la durata dell'esposizione, il nostro spazio Diamond Sponsor presso lo Stand 21 è stato il principale punto di riferimento per gli investitori, gli acquirenti di spazi pubblicitari e i professionisti della finanza interessati a scoprire la moderna tecnologia di trading.

Sconti basati sul volume per gli affiliati

I nostri responsabili di affiliazione dedicati hanno tenuto consultazioni continue con i broker e i costruttori di reti. Questi professionisti hanno mostrato grande interesse per il nostro programma di partnership, in particolare per i nostri sconti altamente competitivi basati sul volume e il portale completo di monitoraggio dei partner progettato per aumentare i ricavi degli affiliati.

Networking interattivo presso lo Stand

Oltre ai confronti professionali di alto livello, lo Stand 21 ha offerto un'atmosfera vivace animata dalle nostre attività interattive. I partecipanti all'Expo hanno preso parte a queste sessioni di networking; centinaia di visitatori hanno potuto così ricevere merchandising esclusivo di Aurra Markets, il che ha rafforzato ulteriormente la presenza del nostro marchio nella regione.

Sulla scia dello slancio globale

Aurra Markets esprime la propria gratitudine agli organizzatori di Forex Expo Dubai, al nostro team globale dedicato e alle migliaia di trader e partner che hanno visitato il nostro stand. Siamo impazienti di sfruttare questo slancio man mano che continuiamo a esplorare nuovi confini della tecnologia finanziaria.

Per ulteriori informazioni sulla nostra pluripremiata piattaforma forex e sull'ecosistema multi-asset, visitare www.aurra.markets.

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